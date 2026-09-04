शिक्षक दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू का गुरुजनों के नाम संदेश, नई तकनीक और पढ़ाने के तरीकों पर कही ये बात

Teacher's Day 2026: शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को देशभर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छा इंसान बनाने और उनका सही मार्गदर्शन करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

विज्ञापन





राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक अपने मार्गदर्शन और सलाह के जरिए छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समर्पित और संवेदनशील शिक्षक हर छात्र की अलग प्रतिभा को पहचान सकता है। ऐसे शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।