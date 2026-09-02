शिक्षक दिवस 2026: टीचर्स डे के लिए शानदार भाषण, शिक्षक हो जाएंगे खुश; तालियों से गूंज उठेगा मैदान

क्या तकनीक शिक्षक की जगह ले सकती है?

आज हमारे पास इंटरनेट और आधुनिक तकनीक के जरिए जानकारी का विशाल भंडार है। हम कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जानकारी और शिक्षा में अंतर होता है।



तकनीक हमें किसी सवाल का जवाब दे सकती है, लेकिन शिक्षक हमें यह समझाते हैं कि उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे करना है। एक शिक्षक हमारे भीतर अनुशासन, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और अच्छे संस्कार विकसित करता है। यही वजह है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, शिक्षक का महत्व कम नहीं हो सकता।



शिक्षक सिर्फ अच्छे विद्यार्थी नहीं, अच्छे इंसान भी बनाते हैं एक शिक्षक का काम केवल हमें परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं है। उनका सबसे बड़ा योगदान हमें एक अच्छा इंसान बनाना है।



आज देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार, अधिकारी और अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लाखों लोग हैं। उनकी सफलता की नींव रखने में किसी न किसी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षक हमें सपने देखना सिखाते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी, वे उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना सिखाते हैं।