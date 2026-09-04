यूजीसी नेट: अंग्रेजी विषय की पुनर्परीक्षा पर हाईकोर्ट ने मांगा एनटीए से जवाब, याचिका में क्या मांग की गई?

एनटीए ने परीक्षा दोबारा कराने की वजह क्या बताई?

एनटीए ने एक सार्वजनिक नोटिस में बताया था कि उसे तीन विषयों के प्रश्नपत्रों में कई तरह की गलतियों को लेकर शिकायतें मिली थीं। इसके बाद इन मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई।



समिति की रिपोर्ट में कहा गया, "तीनों प्रश्नपत्रों में कई तथ्यात्मक, टंकण और अनुवाद संबंधी त्रुटियां थीं। इनमें प्रमुख विद्वानों के नामों की गलत वर्तनी, किताबों के शीर्षकों में गड़बड़ी, प्रश्नों के मूल वाक्य में त्रुटियां, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, लिंग और वचन के मेल में त्रुटियां, विराम चिह्नों की गलतियां और स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक गढ़े गए शब्द शामिल थे। इसके अलावा पहले आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए बड़ी संख्या में प्रश्नों को दोहराया गया था।"



इन्हीं शिकायतों और समिति की रिपोर्ट के आधार पर तीन विषयों की परीक्षाएं दोबारा कराने का फैसला लिया गया था।