कैसी होनी चाहिए देश की परीक्षा व्यवस्था?: हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने मांगे सुझाव, 13 सितंबर तक भेजें अपनी राय
Public Exam Reforms: सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने इसके लिए देश के लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। सुझाव 13 सितंबर 2026 तक भेजे जा सकते हैं। जानिए कौन सुझाव भेज सकता है और प्रक्रिया क्या है...
विस्तार
Public Exam Reforms: सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (एचपीटीएफ) ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से सुझाव और सिफारिशें मांगी हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में ऐसे सुधार करना है, जिससे व्यवस्था अधिक मजबूत, पारदर्शी और छात्रों के हित में बन सके।
टास्क फोर्स का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में छात्रों और अन्य हितधारकों की राय महत्वपूर्ण है। लोगों से मिले सुझावों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया में सार्थक सुधारों की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।
कौन लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं?
हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसमें शामिल हैं:
- छात्र
- अभिभावक
- शिक्षक
- आम नागरिक
इनसे परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव और सिफारिशें देने की अपील की गई है।
सुझाव कैसे भेज सकते हैं?
लोग अपने सुझाव आधिकारिक माध्यमों से भेज सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सऐप और टोल-फ्री हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है।
- वेबसाइट: examreforms-taskforce.dopt.gov.in
- ईमेल: ExamReformsTaskforce@dopt.gov.in
- व्हाट्सऐप: +91 7827042830 पर “hptf” लिखकर भेजें।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-4747
सुझाव भेजने की अंतिम तारीख क्या है?
सुझाव और सिफारिशें भेजने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 है। इच्छुक छात्र, अभिभावक, शिक्षक और नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस पहल का मकसद देश में ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है, जो मजबूत, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित हो।
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