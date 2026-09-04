कैसी होनी चाहिए देश की परीक्षा व्यवस्था?: हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने मांगे सुझाव, 13 सितंबर तक भेजें अपनी राय

Public Exam Reforms: सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (एचपीटीएफ) ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से सुझाव और सिफारिशें मांगी हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में ऐसे सुधार करना है, जिससे व्यवस्था अधिक मजबूत, पारदर्शी और छात्रों के हित में बन सके।

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टास्क फोर्स का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में छात्रों और अन्य हितधारकों की राय महत्वपूर्ण है। लोगों से मिले सुझावों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया में सार्थक सुधारों की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।