यूनेस्को इंटर्नशिप प्रोग्राम: पढ़ाई के साथ मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, दिसंबर तक भरें फॉर्म; कैसे करना होगा आवेदन?

यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (यूनेस्को) द्वारा पेश किया जाने वाला यूनेस्को एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026 ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्रों और हाल ही में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। यह इंटर्नशिप ‘एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन’ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) 4 के तहत वैश्विक शिक्षा परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका प्रदान करती है। उम्मीदवारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के लाभ और पेशेवर विकास के अवसर भी मिलेंगे।

मिलेगा रिसर्च और लेखन का अनुभव

इस इंटर्नशिप के दौरान शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तैयार करने, लागू करने और मैनेज करने की प्रक्रिया को समझने के साथ-साथ शिक्षा नीति, बहुपक्षीय प्रक्रियाओं और वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका की जानकारी मिलेगी। इंटर्न को शिक्षा संबंधी डाटा का विश्लेषण, रिसर्च, लेखन और पॉलिसी ब्रीफ तैयार करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, टीमवर्क, कम्युनिकेशन, समस्या-समाधान, स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट और लचीलापन जैसे जरूरी सॉफ्ट स्किल्स भी विकसित होंगे।

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ये शर्तें पूरी करनी होंगी

आवेदन के समय उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार वर्तमान में बैचलर डिग्री के तीसरे या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, या दूसरी यूनिवर्सिटी डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी अथवा उसके समकक्ष डिग्री कर रहा हो। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने पिछले 12 महीनों के भीतर बैचलर, मास्टर या पीएचडी डिग्री पूरी की है, वे भी पात्र हैं, जिसकी पुष्टि डिप्लोमा पूरा होने की तारीख के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार को अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में लिखने और बोलने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए।

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अवधि और फायदे

इंटर्नशिप की अवधि एक से छह महीने तक होगी। इंटर्नशिप के दौरान और उससे संबंधित कार्यों के कारण होने वाले जोखिमों के लिए सीमित वर्कप्लेस इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाएगा। सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।