एमबीबीएस दाखिला 2026: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 450 सीटें बढ़ीं, 64 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला

कॉलेज और छात्रों को लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को अपनी संस्थान संबंधी जानकारी और मंजूर सीटों की संख्या ध्यान से जांचने को कहा है। अगर सीट मैट्रिक्स में किसी कॉलेज को अपनी जानकारी में कोई गलती या कमी नजर आती है, तो वह इसकी जानकारी MARB के अध्यक्ष या निदेशक को दे सकता है। इसके बाद मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा सीट मैट्रिक्स को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। अपील कमेटी या किसी सक्षम प्राधिकरण के फैसले के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों को काउंसलिंग से पहले और काउंसलिंग के दौरान NMC की लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स जरूर चेक करनी चाहिए।