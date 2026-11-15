श्रेष्ठा नेट्स 2027: 9वीं और 11वीं में 2400 सीटों के लिए आवेदन शुरू, नहीं लगेगा कोई शुल्क, कब होगी परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने श्रेष्ठा नेट्स 2027 (SHRESHTA NETS 2027) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनटीए ने 14 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह परीक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित श्रेष्ठा योजना के तहत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जाति और विमुक्त जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ने का अवसर देना है। इच्छुक विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस परीक्षा के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 14 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 आवेदन में सुधार 2 से 4 दिसंबर 2026 परीक्षा शहर की सूचना 20 दिसंबर 2026 प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 3 जनवरी 2027 प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027



एनटीए के अनुसार, आवेदन और उसमें सुधार की प्रक्रिया निर्धारित तारीख को रात 11:50 बजे तक पूरी की जा सकेगी।

श्रेष्ठा योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला?

श्रेष्ठा योजना के तहत कुल 2,400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें अनुसूचित जाति के 2,160 और विमुक्त जनजाति के 240 विद्यार्थी शामिल होंगे।

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कौन विद्यार्थी श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं?

इन विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यानी योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निजी आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

विद्यार्थी अनुसूचित जाति या ऐसी विमुक्त जनजाति से संबंधित होना चाहिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं है।

विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 8वीं या 10वीं में पढ़ रहा होना चाहिए।

माता-पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी होनी चाहिए।

कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए भी अलग आयु सीमा निर्धारित है।

आयु सीमा से जुड़ी जानकारी

कक्षा 9वीं के लिए जन्मतिथि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 और कक्षा 11वीं के लिए 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 बताई गई है।

श्रेष्ठा नेट्स 2027 की परीक्षा कब और कैसे होगी?

एनटीए की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, श्रेष्ठा नेट्स 2027 की प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 192 शहरों में ऑफलाइन माध्यम से होगी। विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:

परीक्षा की तारीख: 10 जनवरी 2027

10 जनवरी 2027 परीक्षा का समय: दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा की अवधि: 3 घंटे

3 घंटे परीक्षा केंद्र: देश के 192 शहर

देश के 192 शहर परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन

ऑफलाइन प्रश्नों का प्रकार: बहुविकल्पीय प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्नपत्र की भाषा: हिंदी और अंग्रेजी

श्रेष्ठा नेट्स 2027 का प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, श्रेष्ठा नेट्स 2027 का प्रवेश पत्र 3 जनवरी 2027 से डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं, परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी 20 दिसंबर 2026 को उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा शहर की सूचना और प्रवेश पत्र दो अलग-अलग चीजें हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना जरूरी होगा।

श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक विद्यार्थी नीचे बताए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट श्रेष्ठा नेट्स का आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर श्रेष्ठा नेट्स 2027 आवेदन से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। नए अभ्यर्थी के रूप में पंजीकरण करें। आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। निर्धारित प्रारूप में अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें। आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करें। आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

इस परीक्षा के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन में गलती होने पर कब सुधार कर सकेंगे?

एनटीए ने आवेदन पत्र में सुधार के लिए 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उपलब्ध सुधार सुविधा के माध्यम से जरूरी बदलाव कर सकेंगे। सुधार की सुविधा 4 दिसंबर को रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह है कि आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरें।