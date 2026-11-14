सीबीएसई: 10वीं-12वीं की कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के भुगतान को लेकर निर्देश जारी, 26 नवंबर तक करना होगा काम

सीबीएसई ने इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम (IPS) स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल 2026 पर मूल्यांकन से जुड़े डाटा की जांच और भुगतान विवरण जमा करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पॉट इवैल्यूएशन केंद्रों के मुख्य नोडल सुपरवाइजर (CNS) से कहा है कि वे 2025-26 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का विवरण जांचें।

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16 सितंबर को शुरू हुआ था आईपीएस स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल

आधिकारिक निर्देश के अनुसार, सीएनएस को पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर डाटा एंट्री, सत्यापन और भुगतान विवरण फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए 26 नवंबर 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।

सीबीएसई ने आईपीएस स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल 16 सितंबर 2026 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल मुख्य नोडल सुपरवाइजर, हेड एग्जामिनर, एग्जामिनर और अन्य कर्मचारियों को भुगतान करना है। अब बोर्ड ने पोर्टल पर वास्तविक ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन डाटा अपडेट कर दिया है। इसके साथ ही जानकारी दर्ज करने और पहले से भरे विवरण में सुधार करने के विकल्प भी जोड़े गए हैं।

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कक्षा 12वीं के मूल्यांकन डाटा में ये जानकारी जांचनी होगी

कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई ने आईपीएस पोर्टल पर वास्तविक ओएसएम मूल्यांकन डाटा उपलब्ध करा दिया है। मूल्यांकन के दौरान दर्ज जानकारी के आधार पर हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर (AHE) और एग्जामिनर का विवरण पोर्टल पर पहले से मौजूद है। सीएनएस को इन सभी रिकॉर्ड की जांच करके जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

बैंक खाता संख्या

आईएफएससी कोड

मोबाइल नंबर

OASIS ID

शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के नामों की स्पेलिंग में सुधार

ओएसएम सिस्टम में लॉगिन दर्ज नहीं होने पर भी मिल सकता है भुगतान

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने मूल्यांकन केंद्र पर पूरे दिन काम किया था, लेकिन उनका लॉगिन विवरण ओएसएम सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाया, वे भी उस दिन के भुगतान के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में सीएनएस को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भुगतान का दावा प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय दावे का सत्यापन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगा।

कक्षा 10वीं के लिए मूल्यांकन की तारीख दर्ज करने का नया विकल्प

कक्षा 10वीं के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने पोर्टल पर तारीख दर्ज करने का नया फीचर शुरू किया है। सीएनएस को मूल्यांकन से जुड़ी जरूरी तारीखें पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। यदि पहले से जमा की गई जानकारी में कोई गलती है, तो उसे अपडेट या ठीक भी किया जा सकता है।



डाटा एंट्री और सत्यापन के लिए सीबीएसई के निर्देश

बोर्ड ने सीएनएस को पोर्टल पर जानकारी दर्ज करते समय एक निश्चित क्रम का पालन करने को कहा है। डाटा एंट्री इस क्रम में करनी होगी:

सबसे पहले मुख्य नोडल सुपरवाइजर (CNS) का विवरण दर्ज करें। इसके बाद हेड एग्जामिनर की जानकारी भरें। फिर अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण दर्ज करें। केवल उन्हीं दिनों की जानकारी दर्ज करें, जिन दिनों कर्मचारियों ने वास्तव में काम किया है। बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें।

सभी जानकारी भरने के बाद सीएनएस को पोर्टल पर उपलब्ध ‘Validate Data’ विकल्प का इस्तेमाल करना होगा। इससे डाटा में मौजूद गलतियों की पहचान की जा सकेगी। गलतियां मिलने पर उन्हें ठीक करना होगा। इसके बाद भुगतान विवरण फ्रीज करके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सर्टिफिकेशन के बाद नहीं बदलेगा डाटा

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि एक बार डाटा सर्टिफाई होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड ने कहा है, “भुगतान सीएनएस की ओर से प्रमाणित किए गए डाटा के आधार पर ही किया जाएगा।”

इसलिए सभी मुख्य नोडल सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि वे सर्टिफिकेशन से पहले व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी की जांच कर लें। इससे भुगतान प्रक्रिया के दौरान गलतियों और देरी से बचा जा सकेगा।