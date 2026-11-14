एनआईएफटी प्रवेश परीक्षा 2027: आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म; देखें नई तारीखें

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवेश परीक्षा 2027 (एनआईएफटीईई 2027) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। एनटीए ने 14 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की। इसके अनुसार, अब इच्छुक अभ्यर्थी 24 नवंबर 2026 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन की नई तारीखें क्या हैं?

इससे उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारण से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। यह प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर, पार्श्व प्रवेश, कारीगर और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

एनटीए की ओर से जारी नई समय-सारणी के अनुसार, आवेदन से लेकर उसमें सुधार करने तक की तारीखों में बदलाव किया गया है। नई समय-सारणी इस प्रकार है:

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प्रक्रिया नई तारीख ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 विलंब शुल्क के साथ आवेदन 25 से 29 नवंबर 2026 आवेदन में सुधार की अवधि 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026



ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 थी। अब इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया है। इसी तरह, पहले विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अवधि 17 से 21 नवंबर थी। अब इसे बदलकर 25 से 29 नवंबर कर दिया गया है।

आवेदन में सुधार का मौका कब मिलेगा?

एनटीए ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने के साथ ही आवेदन पत्र में सुधार करने की समय-सीमा भी आगे बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक अपने आवेदन पत्र में उपलब्ध सुधार सुविधा के माध्यम से जरूरी बदलाव कर सकेंगे। हालांकि, एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन में सुधार करते समय पूरी सावधानी बरतें।

किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होगी परीक्षा?

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सुधार अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन में सुधार का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह है कि वे आवेदन जमा करने से पहले अपनी सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।

एनआईएफटी प्रवेश परीक्षा 2027 के माध्यम से अलग-अलग स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा। एनटीए की आधिकारिक सूचना के अनुसार, इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं:

स्नातक पाठ्यक्रम: स्नातक स्तर के विभिन्न फैशन और डिजाइन पाठ्यक्रम

स्नातक स्तर के विभिन्न फैशन और डिजाइन पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम

परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम पार्श्व प्रवेश: पात्र अभ्यर्थियों के लिए सीधे आगे के वर्ष में प्रवेश की व्यवस्था

पात्र अभ्यर्थियों के लिए सीधे आगे के वर्ष में प्रवेश की व्यवस्था कारीगर प्रवेश: पात्र कारीगरों के लिए प्रवेश

पात्र कारीगरों के लिए प्रवेश पीएचडी कार्यक्रम: शोध से जुड़े पाठ्यक्रम

ये सभी प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए होंगे।

एनआईएफटी 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आधिकारिक प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है: