ओडिशा बोर्ड: 12 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं, 27 मार्च तक होगा आयोजन; गणित में मिलेगा अतिरिक्त समय
ओडिशा में दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का एलान कर दिया गया है। परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगी। गणित के पेपर में विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा।
विस्तार
ओडिशा में दसवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 12 मार्च से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा की ओर से जारी अधिसूचना में परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, नियमित दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
परीक्षा में विद्यार्थियों को कितना समय मिलेगा?
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सभी परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाएंगी। हालांकि, गणित के प्रश्नपत्र के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी समय-सारणी इस प्रकार है:
- परीक्षा शुरू होने की तारीख: 12 मार्च 2027
- परीक्षा समाप्त होने की तारीख: 27 मार्च 2027
- परीक्षा का समय: सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक
- गणित के प्रश्नपत्र में अतिरिक्त समय: 15 मिनट
क्या अन्य परीक्षाएं भी इसी दौरान होंगी?
हां, नियमित दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ दो अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार, राज्य मुक्त विद्यालय प्रमाणपत्र (State Open School Certificate) और संस्कृत मध्यमा की वार्षिक परीक्षाएं भी इसी दौरान होंगी। इस तरह ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नियमित दसवीं की परीक्षा के साथ इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन भी करेगा।
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