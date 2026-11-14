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Hindi News ›   Education ›   AIBE 22 Admit Card 2026 Released: Download Hall Ticket at allindiabarexamination.com, Exam on November 29

बीसीआई: 22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, यहां से तुरंत करें डाउनलोड; 29 नवंबर को परीक्षा

Sat, 14 Nov 2026 07:33 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 14 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा 22 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन विवरण की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
 

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AIBE 22 Admit Card 2026 Released: Download Hall Ticket at allindiabarexamination.com, Exam on November 29
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) 22 का प्रवेश पत्र 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा। वहां अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण दर्ज करके प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीआई अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति डाक के माध्यम से नहीं भेजेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा।

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एआईबीई 22 की परीक्षा कब होगी?

अखिल भारतीय बार परीक्षा 22 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति साथ ले जानी होगी। इसके बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश मिलने में परेशानी हो सकती है। परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:

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  • परीक्षा का नाम: अखिल भारतीय बार परीक्षा 22
  • प्रवेश पत्र: जारी
  • परीक्षा की तारीख: 29 नवंबर 2026
  • परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन
  • आयोजित करने वाली संस्था: बार काउंसिल ऑफ इंडिया
  • आधिकारिक वेबसाइट: allindiabarexamination.com

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारियां जांचनी होंगी?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी। प्रवेश पत्र में इन विवरणों को जरूर जांचें:

  • अभ्यर्थी का पूरा नाम
  • अनुक्रमांक
  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय
  • अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर
  • परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश

यदि प्रवेश पत्र में नाम, तस्वीर, अनुक्रमांक या अन्य किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपनी ओर से प्रवेश पत्र में बदलाव नहीं करना चाहिए।

एआईबीई 22 का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे बताए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
  2. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एआईबीई 22 प्रवेश पत्र 2026 डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
  3. अब आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसे जरूरी लॉगिन विवरण दर्ज करें।
  4. मांगी गई जानकारी जमा करें।
  5. इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  6. प्रवेश पत्र में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।
  7. प्रवेश पत्र की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एआईबीई परीक्षा पास करने पर क्या मिलेगा?

अखिल भारतीय बार परीक्षा कानून के स्नातकों और राज्य बार परिषदों में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रमाणन परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रैक्टिस प्रमाणपत्र (सीओपी) दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र भारत में वकालत करने के लिए जरूरी होता है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। साथ ही, उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र के पते, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

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