राहत: प्रदूषण की वजह से उत्तर प्रदेश के इन जिलों में नहीं बंद होंगे स्कूल, यहां पढ़िए हालिया अपडेट्स

{"_id":"6195e9b79ecb135511440c10","slug":"schools-will-not-close-in-ghaziabad-meerut-gautam-buddh-nagar-and-other-districts-of-uttar-pradesh-said-uttar-pradesh-pollution-control-board","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राहत: प्रदूषण की वजह से उत्तर प्रदेश के इन जिलों में नहीं बंद होंगे स्कूल, यहां पढ़िए हालिया अपडेट्स","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

राहत: प्रदूषण की वजह से उत्तर प्रदेश के इन जिलों में नहीं बंद होंगे स्कूल, यहां पढ़िए हालिया अपडेट्स

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 18 Nov 2021 11:49 AM IST

सार Schools will not be shut due to Air Pollution: गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बौद्ध नगर जिले के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के लिए कहा गया था क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एक्यूआई खराब हो गया था। हालांकि हालिया अपडेट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है...

Schools will not be shut due to Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या के कारण गाजियाबाद, मेरठ और उत्तर प्रदेश, यूपी के कुछ अन्य जिलों में स्कूल अब बंद नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया अपडेट के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश 17 नवंबर, 2021 को वापस ले लिया गया है। यहां फिर खुलेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद, गौतम बौद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर इन इलाकों से आदेश वापस ले लिया गया है। हालांकि स्कूल खुलने की तारीख का पता नहीं है, लेकिन यह संभव है कि इन क्षेत्रों में ऑफलाइन कक्षाएं अब जारी रह सकती हैं। यह था पूर्व में जारी आदेश

गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बौद्ध नगर जिले के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के लिए कहा गया था क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एक्यूआई खराब हो गया था। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि फिर से खोलने पर अगले आदेश प्राप्त होने तक शिक्षा के ऑनलाइन मोड का पालन किया जाएगा। यहां अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल

इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण सभी के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। जबकि सरकारें समस्या पर अंकुश लगाने और कुछ राहत प्रदान करने के लिए कदम उठा रही हैं, सकारात्मक परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं। दिल्ली में सबसे पहले स्कूलों को बंद करने को कहा गया। इस घोषणा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। शुरुआत में यह आदेश 17 नवंबर, 2021 तक वैध था। हालांकि, बिगड़ते हालात को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने को कहा गया। महत्वपूर्ण सलाह

गाजियाबाद, मेरठ और अन्य जिलों के स्कूलों, छात्रों और हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इसे नोट कर लें और तदनुसार अपनी कार्रवाई की योजना बनाएं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को वापस परिसर में भेजने से पहले स्कूलों से अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करें। ऐसी स्थिति में आवश्यक सभी सावधानियां बरतना सभी के हित में भी है।