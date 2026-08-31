स्कूल की छुट्टियां: सितंबर में कितने दिन बंद रहेंगे विद्यालय? जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक... देखें पूरी सूची

सितंबर का महीना शुरू होते ही स्कूली छात्रों और अभिभावकों की नजर छुट्टियों के कैलेंडर पर रहती है। सवाल होता है कि इस महीने स्कूल कब-कब बंद रहेंगे और क्या कोई लंबा अवकाश भी मिलेगा? सितंबर 2026 में कई धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के अलावा रविवार और कुछ स्कूलों में शनिवार की छुट्टियां भी रहेंगी। हालांकि, सभी छुट्टियां पूरे देश के स्कूलों पर लागू नहीं होंगी। अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के अपने अवकाश कैलेंडर हो सकते हैं। इसलिए किसी छुट्टी की योजना बनाने से पहले अपने स्कूल का कैलेंडर जरूर देखना चाहिए।

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