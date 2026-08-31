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स्कूल की छुट्टियां: सितंबर में कितने दिन बंद रहेंगे विद्यालय? जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक... देखें पूरी सूची

Mon, 31 Aug 2026 05:04 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 05:04 PM IST
सार

सितंबर 2026 में त्योहारों और रविवार के कारण स्कूली छात्रों को कई छुट्टियां मिलेंगी। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा समेत कई अवसरों पर अलग-अलग राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं। हालांकि, छुट्टियां राज्य और स्कूल के अनुसार बदल सकती हैं। छुट्टियों की पूरी सूची नीचे देख सकते हैं...
 

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School Holidays September 2026, Check List for Festivals and Long Weekends
स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik.com

विस्तार
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सितंबर का महीना शुरू होते ही स्कूली छात्रों और अभिभावकों की नजर छुट्टियों के कैलेंडर पर रहती है। सवाल होता है कि इस महीने स्कूल कब-कब बंद रहेंगे और क्या कोई लंबा अवकाश भी मिलेगा? सितंबर 2026 में कई धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के अलावा रविवार और कुछ स्कूलों में शनिवार की छुट्टियां भी रहेंगी। हालांकि, सभी छुट्टियां पूरे देश के स्कूलों पर लागू नहीं होंगी। अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के अपने अवकाश कैलेंडर हो सकते हैं। इसलिए किसी छुट्टी की योजना बनाने से पहले अपने स्कूल का कैलेंडर जरूर देखना चाहिए।

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सितंबर में किन प्रमुख त्योहारों पर स्कूल बंद रह सकते हैं?

सितंबर में कई राज्यों में धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा। हालांकि, किसी अवसर पर छुट्टी होगी या नहीं, यह संबंधित राज्य और स्कूल के नियमों पर निर्भर करेगा।

 
तारीख दिन अवसर/त्योहार
4 सितंबर 2026 शुक्रवार कृष्ण जन्माष्टमी
5 सितंबर 2026 शनिवार शिक्षक दिवस/बाबा जीवन सिंह जयंती
6 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश
12 सितंबर 2026 शनिवार दूसरा शनिवार, कई स्कूलों में अवकाश
12 सितंबर 2026 शनिवार पहला प्रकाश, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और सारागढ़ी दिवस
13 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश
14 सितंबर 2026 सोमवार गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी
17 सितंबर 2026 गुरुवार विश्वकर्मा पूजा
20 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश
25 सितंबर 2026 शुक्रवार अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जन)
26 सितंबर 2026 शनिवार चौथा शनिवार, कई निजी स्कूलों में अवकाश
27 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश

 

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वीकेंड में कितनी छुट्टियां रहेंगी?

त्योहारों के अलावा छात्रों को सितंबर में नियमित साप्ताहिक छुट्टियां भी मिलेंगी। इस महीने 6, 13, 20 और 27 सितंबर को रविवार है। यानी कुल चार रविवार पड़ेंगे।

इसके अलावा कई स्कूलों में शनिवार को भी अवकाश रहता है। दूसरे शनिवार यानी 12 सितंबर को कई स्कूल बंद रहेंगे। कुछ स्कूलों में चौथे शनिवार यानी 26 सितंबर को भी छुट्टी होती है। हालांकि, शनिवार की छुट्टी स्कूल के अपने कैलेंडर पर निर्भर करेगी।

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क्या हर राज्य में एक जैसी छुट्टी होगी?

नहीं। सितंबर की छुट्टियों में राज्य के अनुसार अंतर हो सकता है। मसलन, गणेश चतुर्थी का अवकाश महाराष्ट्र और दक्षिण तथा पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में ज्यादा व्यापक हो सकता है, जबकि जन्माष्टमी का अवकाश कई उत्तर भारतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है।

इसी तरह विश्वकर्मा पूजा, श्री नारायण गुरु समाधि जैसे अवसरों पर संबंधित राज्यों या क्षेत्रों में अवकाश हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे राज्य की छुट्टी की सूची देखकर अपने स्कूल में भी छुट्टी मान लेना सही नहीं होगा।

छुट्टियों की योजना बनाने से पहले अपने स्कूल और संबंधित राज्य का आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जरूर देख लें। निजी, सरकारी, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के अवकाश कार्यक्रम में भी अंतर हो सकता है। किसी तारीख को लेकर असमंजस हो तो स्कूल प्रशासन या संबंधित शिक्षक से पुष्टि करना सबसे बेहतर रहेगा।

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