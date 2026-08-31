नीट पीजी: जयपुर के दो केंद्रों पर क्या हुआ, क्यों अटकी 2445 अभ्यर्थियों की परीक्षा? जांच के लिए बनाई गई समिति

क्या जयपुर में नीट पीजी का प्रश्नपत्र लीक हुआ था?

जयपुर में परीक्षा बाधित होने के बाद सामाजिक माध्यमों पर प्रश्नपत्र लीक होने के दावे भी किए जा रहे थे। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को भ्रामक बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, नीट पीजी परीक्षा में कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है।



जयपुर के सीतापुरा स्थित आईऑन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या आई थी, जिसकी वजह आंतरिक बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या थी। प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा 5 सितंबर को दोबारा कराने की जानकारी भी पीआईबी फैक्ट चेक ने दी है।