नीट पीजी: जयपुर के दो केंद्रों पर क्या हुआ, क्यों अटकी 2445 अभ्यर्थियों की परीक्षा? जांच के लिए बनाई गई समिति
जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण नीट पीजी 2026 परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। अब एनबीईएमएस ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर को होगी।
विस्तार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के दौरान जयपुर के सीतापुरा स्थित दो आईऑन डिजिटल जोन केंद्रों पर हुई बिजली आपूर्ति की समस्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति यह पता लगाएगी कि बिजली आपूर्ति में खराबी किन परिस्थितियों में हुई और परीक्षा में व्यवधान की असली वजह क्या थी।
इन दोनों केंद्रों पर आंतरिक बिजली आपूर्ति में खराबी के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। इससे वहां परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी प्रभावित हुए।
समिति में कौन-कौन शामिल हैं?
जांच के लिए गठित समिति में तीन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं:
- राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी
एक अधिकारी के मुताबिक, समिति मामले की जांच करके निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा कब होगी?
बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर पाने वाले 2,445 अभ्यर्थियों के लिए एनबीईएमएस ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। इन अभ्यर्थियों की नीट पीजी परीक्षा 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे जयपुर में आयोजित की जाएगी।
एनबीईएमएस ने प्रभावित अभ्यर्थियों को हुई असुविधा पर खेद भी जताया है। बोर्ड ने कहा है कि दोबारा परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है, ताकि प्रभावित उम्मीदवारों को निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके।
क्या जयपुर में नीट पीजी का प्रश्नपत्र लीक हुआ था?
जयपुर में परीक्षा बाधित होने के बाद सामाजिक माध्यमों पर प्रश्नपत्र लीक होने के दावे भी किए जा रहे थे। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को भ्रामक बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, नीट पीजी परीक्षा में कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है।
जयपुर के सीतापुरा स्थित आईऑन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या आई थी, जिसकी वजह आंतरिक बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या थी। प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा 5 सितंबर को दोबारा कराने की जानकारी भी पीआईबी फैक्ट चेक ने दी है।
लोगों से भ्रामक जानकारी की शिकायत करने की अपील
पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से सरकार से जुड़ी भ्रामक सामग्री की जानकारी देने की अपील की है। ऐसी सामग्री की शिकायत पीआईबी फैक्ट चेक को व्हाट्सऐप या ईमेल के जरिए की जा सकती है।
इस मामले में अब जांच समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि जयपुर के दोनों परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक बिजली आपूर्ति में खराबी किन कारणों से हुई और परीक्षा में व्यवधान की परिस्थितियां क्या थीं।
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