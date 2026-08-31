एनएमसी: विदेश से मेडिकल पढ़े छात्रों के लिए अपडेट, एफएमजीई पात्रता प्रमाणपत्र पोर्टल खुला, एक सितंबर से आवेदन

एफएमजीई में बैठने के लिए यह प्रमाणपत्र क्यों जरूरी है?

जो उम्मीदवार भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की ओर से आयोजित एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए पात्रता प्रमाणपत्र जरूरी है।



इस प्रमाणपत्र के बिना उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करता है कि उम्मीदवार ने विदेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले भारत में नीट-यूजी से जुड़ी जरूरी पात्रता और शर्तों को पूरा किया था।



यानी विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में यह प्रमाणपत्र एक अहम दस्तावेज है।