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Hindi News ›   Education ›   FMGE Eligibility Certificate 2026: NMC Application Starts Sept 1, Check Last Date and Guidelines

एनएमसी: विदेश से मेडिकल पढ़े छात्रों के लिए अपडेट, एफएमजीई पात्रता प्रमाणपत्र पोर्टल खुला, एक सितंबर से आवेदन

Mon, 31 Aug 2026 12:11 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 12:11 PM IST
सार

FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एफएमजीई 2026 से जुड़ी अहम तारीखें जारी हो गई हैं। एनएमसी 1 सितंबर से पात्रता प्रमाणपत्र के आवेदन शुरू करेगा। उम्मीदवार 30 सितंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
 

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FMGE Eligibility Certificate 2026: NMC Application Starts Sept 1, Check Last Date and Guidelines
National Medical Commission (NMC) - फोटो : nmc.org.in

विस्तार
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FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एफएमजीई 2026 स्क्रीनिंग टेस्ट से जुड़ा अहम अपडेट जारी किया है। आयोग ने पात्रता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें घोषित कर दी हैं।

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आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पात्र उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से एनएमसी के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 शाम 6 बजे निर्धारित की गई है।

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एफएमजीई में बैठने के लिए यह प्रमाणपत्र क्यों जरूरी है?

जो उम्मीदवार भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की ओर से आयोजित एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए पात्रता प्रमाणपत्र जरूरी है।

इस प्रमाणपत्र के बिना उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करता है कि उम्मीदवार ने विदेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले भारत में नीट-यूजी से जुड़ी जरूरी पात्रता और शर्तों को पूरा किया था।

यानी विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में यह प्रमाणपत्र एक अहम दस्तावेज है।

आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

एनएमसी ने उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी है। छोटी गलती भी आवेदन प्रक्रिया में परेशानी पैदा कर सकती है।

उम्मीदवार इन बातों का ध्यान रखें:

  • नाम और जन्मतिथि: आवेदन में दर्ज नाम और जन्मतिथि को मूल प्रमाणपत्रों से अच्छी तरह मिला लें।
  • पासपोर्ट की जानकारी: पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियां सही-सही भरें।
  • विश्वविद्यालय की जानकारी: विदेशी मेडिकल विश्वविद्यालय से संबंधित विवरण मूल दस्तावेजों के अनुसार ही दर्ज करें।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर: ऐसा मोबाइल नंबर दें, जिस पर आयोग के संदेश आसानी से प्राप्त हो सकें।
  • सक्रिय ईमेल: आवेदन में नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाली ईमेल आईडी ही दर्ज करें।
  • गलत जानकारी तुरंत सुधारें: आवेदन में किसी तरह की गलती या कमी नजर आने पर उसे समय रहते ठीक करें।
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अंतिम तारीख का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए?

उम्मीदवारों को एनएमसी ने सलाह दी है कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें। 30 सितंबर शाम 6 बजे आवेदन की अंतिम समय सीमा है।

समय रहते आवेदन पूरा करने से अंतिम समय में पोर्टल पर बढ़ने वाली भीड़ या तकनीकी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। पात्र छात्रों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखकर आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करनी चाहिए।

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