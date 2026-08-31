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ओडिशा डीएलएड: प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, अब आगे क्या? जानें मेरिट सूची और दाखिले की पूरी प्रक्रिया

Mon, 31 Aug 2026 10:22 AM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 10:22 AM IST
सार

ओडिशा डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हो गया है। अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थानों का विकल्प भरना होगा। 7 सितंबर को राज्य कोटा की अस्थायी मेरिट सूची जारी होगी। 
 

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Odisha DElEd Result 2026 Out: Check Scorecard, Merit List, Counselling and Admission Dates
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), ओडिशा और शिक्षक शिक्षा निदेशालय ने एसएएमएस डीएलएड 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक एसएएमएस ओडिशा पोर्टल पर अभ्यर्थी लॉगिन के जरिए देख सकते हैं।

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ओडिशा के डीएलएड कॉलेजों में दाखिला प्रवेश परीक्षा और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग के आधार पर होगा। परिणाम जारी होने के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। इसमें संस्थानों का विकल्प भरना, मेरिट सूची जारी होना, संस्थान आवंटन और मूल दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है।

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सितंबर में कौन-कौन से चरण पूरे होंगे?

उम्मीदवारों को सितंबर के पहले सप्ताह में ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होकर अपनी पसंद के संस्थानों का विकल्प भरना होगा। इसके बाद राज्य कोटा की सीटों के लिए अस्थायी मेरिट सूची और सूचना पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

 
प्रवेश चरण तारीख विवरण
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम और स्कोरकार्ड 30 अगस्त 2026 अभ्यर्थी लॉगिन से उपलब्ध
ऑनलाइन काउंसलिंग और विकल्प भरना सितंबर 2026 का पहला सप्ताह पसंदीदा ईटीईआई/डीआईईटी का चयन
अस्थायी मेरिट सूची और सूचना पत्र 7 सितंबर 2026 राज्य कोटा सीटों के लिए
उर्दू और कंधमाल कोटा मेरिट सूची 9 सितंबर 2026 संबंधित कोटा के लिए
कॉलेज में रिपोर्टिंग सितंबर 2026 मूल दस्तावेजों का सत्यापन
डीएलएड कक्षाएं सितंबर 2026 शैक्षणिक सत्र शुरू

 

7 और 9 सितंबर को क्या जारी होगा?

7 सितंबर 2026 को राज्य कोटा की सीटों के लिए अस्थायी मेरिट सूची और सूचना पत्र जारी होने वाला है। वहीं, 9 सितंबर 2026 को उर्दू और कंधमाल कोटा के लिए अलग मेरिट सूची जारी की जाएगी।

जिन उम्मीदवारों को संस्थान आवंटित होगा, उन्हें संबंधित कॉलेज में पहुंचकर अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। डीएलएड की कक्षाएं भी सितंबर 2026 में शुरू होने वाली हैं।

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कॉलेज रिपोर्टिंग के समय कौन से दस्तावेज चाहिए?

संस्थानवार मेरिट सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉगिन करके अपना सीट आवंटन देखना होगा। इसके बाद सूचना पत्र डाउनलोड करना होगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए उम्मीदवारों को सामान्य तौर पर ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • परिणाम का मुद्रित स्कोरकार्ड
  • रैंक कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • लागू श्रेणी या जाति प्रमाण पत्र
  • सूचना पत्र


उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

ओडिशा में कितनी सरकारी सीटों पर दाखिला होगा?

डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), बीआईईटी और ईटीईआई शामिल हैं। इन संस्थानों में सीटों की संख्या सीमित है।

पूरे राज्य में 6,500 से अधिक सरकारी सीटें उपलब्ध हैं। इसलिए उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची और संस्थान आवंटन का चरण महत्वपूर्ण रहेगा।

डीएलएड परीक्षा में कितने अंक थे और न्यूनतम योग्यता क्या है?

प्रवेश परीक्षा कुल 90 अंकों की थी। इसमें:

  • खंड-1: 30 अंक
  • खंड-2: 60 अंक
  • गलत उत्तर पर: 0.25 अंक की नकारात्मक अंक व्यवस्था


चयन सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 40वां प्रतिशतक हासिल करना जरूरी है।

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