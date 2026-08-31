ओडिशा डीएलएड: प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, अब आगे क्या? जानें मेरिट सूची और दाखिले की पूरी प्रक्रिया

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), ओडिशा और शिक्षक शिक्षा निदेशालय ने एसएएमएस डीएलएड 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक एसएएमएस ओडिशा पोर्टल पर अभ्यर्थी लॉगिन के जरिए देख सकते हैं।

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ओडिशा के डीएलएड कॉलेजों में दाखिला प्रवेश परीक्षा और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग के आधार पर होगा। परिणाम जारी होने के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। इसमें संस्थानों का विकल्प भरना, मेरिट सूची जारी होना, संस्थान आवंटन और मूल दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है।