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गणित में बाल-प्रतिभा का लोहा: 16 साल के बच्चों वाली परीक्षा पास की, सात साल की उम्र में कैसे किया कमाल?

एजेंसी, लंदन। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 31 Aug 2026 07:24 AM IST

सार ब्रिटेन में सात साल के जिव्यान रेड्डी ने 16 साल के बच्चों की जीसीएसई गणित परीक्षा पास की है। उन्होंने 240 में से 196 अंक हासिल कर ग्रेड 8 पाया। अब वह ए-लेवल गणित पढ़ना चाहते हैं और बड़े होकर रोबोट व तकनीक से लोगों की मदद करने का सपना देखते हैं। आखिर इतनी कम उम्र में कैसे किया ये कमाल? पढ़िए रिपोर्ट

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