एनसीईआरटी: 8वीं की किताब वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- 'आलोचना से नहीं, गलत दावे से आपत्ति'

सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर आपत्ति जताई?

अदालत ने कहा कि असली फर्क आलोचना और चुप्पी के बीच नहीं है, बल्कि जिम्मेदार बातचीत और बिना जानकारी के किए गए दावे के बीच है।



पीठ ने कहा, "न्यायपालिका, एक संस्था के रूप में, आलोचना से परहेज नहीं करती और न ही कर सकती है। न्यायिक कामकाज की निष्पक्ष, सूचनापरक और रचनात्मक आलोचना एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र की वैध और आवश्यक विशेषता है, जो संस्थागत जवाबदेही और आत्म-सुधार में योगदान देती है। हालांकि, आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी आलोचना उचित मंच के माध्यम से और निष्पक्ष, तर्कसंगत प्रक्रिया में व्यक्त की जाए और वह बिना सत्यापन के ऐसे स्कूली पाठ्यक्रम में जगह न बनाए, जो ऐसी उम्र के बच्चों के लिए है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं।"



सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 सितंबर के आदेश में यह टिप्पणी की थी, जिसकी जानकारी बाद में उपलब्ध कराई गई।