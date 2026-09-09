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Hindi News ›   Education ›   AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Released, Check Exam Dates and Download Steps

एम्स: नॉरसेट-11 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, कैसे हासिल करें एडमिट कार्ड, कब है एग्जाम? पढ़ें पूरी जानकारी

Wed, 09 Sep 2026 01:28 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 01:28 PM IST
सार

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: एम्स नई दिल्ली ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती साझा पात्रता परीक्षा-11 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। चरण-1 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। उम्मीदवार अपनी पहचान और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
 

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AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Released, Check Exam Dates and Download Steps
Admit Card - फोटो : Adobe Stock (अमर उजाला ग्राफिक्स)

विस्तार
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AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा-11 (नॉरसेट-11) का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है। अब प्रवेश पत्र में उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी भी दी गई है।

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नॉरसेट-11 का एग्जाम कब है?

नॉरसेट-11 की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है:

  • चरण-1 परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
  • चरण-2 परीक्षा 30 सितंबर 2026 को होगी।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना उम्मीदवार पहचान क्रमांक या मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार के सामने नॉरसेट-11 का अभ्यर्थी डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं से प्रवेश पत्र की पीडीएफ डाउनलोड की जा सकेगी।

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नॉरसेट-11 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?

नॉरसेट की चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होती हैं। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

नॉरसेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके माध्यम से एम्स के विभिन्न संस्थानों और देश के अन्य केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की जाती है।

परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को क्या चेक करना चाहिए?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दर्ज अपनी व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा केंद्र का विवरण ध्यान से जांच लें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की जरूरत होगी, इसलिए इसका प्रिंटआउट पहले से तैयार रखना बेहतर है।

साथ ही, उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए।

प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों को अपना सकते हैं:

  • सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर भर्ती वाले विकल्प पर क्लिक करें और नॉरसेट अनुभाग में जाएं।
  • नॉरसेट अनुभाग के सामने दिए गए विवरण देखें विकल्प पर क्लिक करें।
  • लॉगिन विकल्प पर जाकर उम्मीदवार पहचान क्रमांक या मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • अब नॉरसेट-11 का अभ्यर्थी डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • यहां नॉरसेट-11 प्रवेश पत्र की पीडीएफ वाली लिंक पर क्लिक करें।
  • प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
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