एम्स: नॉरसेट-11 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, कैसे हासिल करें एडमिट कार्ड, कब है एग्जाम? पढ़ें पूरी जानकारी

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा-11 (नॉरसेट-11) का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन





उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है। अब प्रवेश पत्र में उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी भी दी गई है।