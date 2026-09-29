प्रवेश: बच्चे को मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाने का है सपना? तुरंत भर दें फॉर्म, करीब है अंतिम तिथि, जानें तरीका

RIMCEE 2026 Application: बच्चे को प्रतिष्ठित सैन्य विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखने वाले अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। आरआईएमसीईई-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी 30 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक हैं। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चे का आवेदन जमा नहीं किया है, वो कल यानी 30 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं।

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शुल्क कब तक जमा होगा?

आरआईएमसीईई-2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि इच्छुक उम्मीदवारों और अभिभावकों के पास आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय बचा है। अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी परेशानी या अधिक भीड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए आवेदन पहले ही पूरा कर लेना बेहतर रहेगा।

आवेदन फॉर्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना भी जरूरी है। शुल्क के लेनदेन की सुविधा 30 सितंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यानी आवेदन जमा करने की समय सीमा शाम 5 बजे है, जबकि शुल्क लेनदेन के लिए रात 11:50 बजे तक का समय दिया गया है। अभिभावकों को इन दोनों समय सीमाओं को अलग-अलग ध्यान में रखना चाहिए।

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क्या अंतिम दिन का इंतजार करना सही है?

आवेदन प्रक्रिया को अंतिम दिन तक टालने से बचना चाहिए। अंतिम समय में इंटरनेट कनेक्शन, भुगतान या वेबसाइट से संबंधित किसी तकनीकी समस्या के कारण परेशानी हो सकती है। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवश्यक जानकारी और दस्तावेज तैयार करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन कहां से करना होगा?

आरआईएमसीईई-2026 के लिए आवेदन और परीक्षा से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आधिकारिक आरआईएमसीईई पोर्टल पर उपलब्ध है। अभिभावकों और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें?

ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से दर्ज करनी चाहिए। नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण संबंधित दस्तावेजों के अनुसार ही भरें। आवेदन जमा करने से पहले पूरे फॉर्म की जानकारी दोबारा जांच लेना जरूरी है। इसके साथ ही शुल्क भुगतान सफल होने की पुष्टि भी कर लेनी चाहिए।

अभिभावकों को अब क्या करना चाहिए?

जिन अभिभावकों ने अभी तक आरआईएमसीईई-2026 का आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे आवेदन की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जबकि शुल्क लेनदेन रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा। इसलिए बच्चे के सैन्य कॉलेज में प्रवेश के सपने को आगे बढ़ाने के लिए समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।