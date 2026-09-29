फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   RIMCEE 2026 Application Last Date Near Apply Before September 30 Check Application And Fee Deadline

प्रवेश: बच्चे को मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाने का है सपना? तुरंत भर दें फॉर्म, करीब है अंतिम तिथि, जानें तरीका

Tue, 29 Sep 2026 06:37 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 29 Sep 2026 06:37 PM IST
सार

RIMCEE 2026 Application: आरआईएमसीईई-2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी, जबकि शुल्क जमा करने का अंतिम समय रात 11:50 बजे तक है। इच्छुक विद्यार्थी या अभिभावक आवेदन का तरीका और जरूरी जानकारी नीचे पढ़ सकते हैं।

विज्ञापन
RIMCEE 2026 Application Last Date Near Apply Before September 30 Check Application And Fee Deadline
अंतिम तिथि नजदीक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

RIMCEE 2026 Application: बच्चे को प्रतिष्ठित सैन्य विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखने वाले अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। आरआईएमसीईई-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी 30 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक हैं। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चे का आवेदन जमा नहीं किया है, वो कल यानी 30 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं।

विज्ञापन


आरआईएमसीईई-2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि इच्छुक उम्मीदवारों और अभिभावकों के पास आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय बचा है। अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी परेशानी या अधिक भीड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए आवेदन पहले ही पूरा कर लेना बेहतर रहेगा।

विज्ञापन

शुल्क कब तक जमा होगा?

आवेदन फॉर्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना भी जरूरी है। शुल्क के लेनदेन की सुविधा 30 सितंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यानी आवेदन जमा करने की समय सीमा शाम 5 बजे है, जबकि शुल्क लेनदेन के लिए रात 11:50 बजे तक का समय दिया गया है। अभिभावकों को इन दोनों समय सीमाओं को अलग-अलग ध्यान में रखना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या अंतिम दिन का इंतजार करना सही है?

आवेदन प्रक्रिया को अंतिम दिन तक टालने से बचना चाहिए। अंतिम समय में इंटरनेट कनेक्शन, भुगतान या वेबसाइट से संबंधित किसी तकनीकी समस्या के कारण परेशानी हो सकती है। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवश्यक जानकारी और दस्तावेज तैयार करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन कहां से करना होगा?

आरआईएमसीईई-2026 के लिए आवेदन और परीक्षा से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आधिकारिक आरआईएमसीईई पोर्टल पर उपलब्ध है। अभिभावकों और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें?

ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से दर्ज करनी चाहिए। नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण संबंधित दस्तावेजों के अनुसार ही भरें। आवेदन जमा करने से पहले पूरे फॉर्म की जानकारी दोबारा जांच लेना जरूरी है। इसके साथ ही शुल्क भुगतान सफल होने की पुष्टि भी कर लेनी चाहिए।

अभिभावकों को अब क्या करना चाहिए?

जिन अभिभावकों ने अभी तक आरआईएमसीईई-2026 का आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे आवेदन की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जबकि शुल्क लेनदेन रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा। इसलिए बच्चे के सैन्य कॉलेज में प्रवेश के सपने को आगे बढ़ाने के लिए समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed