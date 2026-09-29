नीट एसएस काउंसलिंग 2025: विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कार्यक्रम बदला, कल दोपहर तक करना होगा ये काम

NEET SS Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अखिल भारतीय सुपर स्पेशियलिटी (एसएस) काउंसलिंग 2025 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण का कार्यक्रम संशोधित किया है। यह बदलाव तमिलनाडु की 33 खाली इन-सर्विस सीटें सीट मैट्रिक्स में शामिल किए जाने के बाद किया गया है।

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तमिलनाडु चयन समिति ने 28 सितंबर को राज्य स्तर पर इन-सर्विस सीटों के लिए स्ट्रे रिक्ति चरण पूरा किया। इसके बाद बची हुई 33 सीटों को वापस किया गया। अब इन सीटों को अखिल भारतीय एसएस काउंसलिंग 2025 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण की सीट मैट्रिक्स में शामिल किया गया है।