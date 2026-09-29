नीट एसएस काउंसलिंग 2025: विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कार्यक्रम बदला, कल दोपहर तक करना होगा ये काम
NEET SS Counselling 2025: नीट एसएस काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण का कार्यक्रम बदल दिया गया है। तमिलनाडु की 33 खाली इन-सर्विस सीटें सीट मैट्रिक्स में जुड़ने के बाद एमसीसी ने नई समय-सारिणी जारी की है। अभ्यर्थियों के पास विकल्प भरने और लॉक करने के लिए अब तय समय है।
विस्तार
NEET SS Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अखिल भारतीय सुपर स्पेशियलिटी (एसएस) काउंसलिंग 2025 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण का कार्यक्रम संशोधित किया है। यह बदलाव तमिलनाडु की 33 खाली इन-सर्विस सीटें सीट मैट्रिक्स में शामिल किए जाने के बाद किया गया है।
तमिलनाडु चयन समिति ने 28 सितंबर को राज्य स्तर पर इन-सर्विस सीटों के लिए स्ट्रे रिक्ति चरण पूरा किया। इसके बाद बची हुई 33 सीटों को वापस किया गया। अब इन सीटों को अखिल भारतीय एसएस काउंसलिंग 2025 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण की सीट मैट्रिक्स में शामिल किया गया है।
अभ्यर्थियों के लिए नई समय-सारिणी क्या है?
एमसीसी की संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, अभ्यर्थियों को पंजीकरण, शुल्क भुगतान और विकल्प भरने के लिए तय समय का ध्यान रखना होगा।
- पंजीकरण की अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक
- शुल्क भुगतान की सुविधा: 29 सितंबर 2026, शाम 7 बजे तक
- विकल्प भरने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026, दोपहर 12 बजे तक
- विकल्प लॉक करने की शुरुआत: 29 सितंबर 2026, रात 8 बजे
- विकल्प लॉक करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026, दोपहर 12 बजे तक
यानी जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण में हिस्सा लेना है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विकल्प लॉक करने की प्रक्रिया क्या है?
अभ्यर्थी नीट एसएस काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर अपने भरे हुए विकल्पों को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे:
- एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नीट एसएस काउंसलिंग पोर्टल में प्रवेश करें।
- विकल्प भरने/विकल्प लॉक करने वाले भाग को खोलें।
- अपनी पसंद के अनुसार भरे गए पाठ्यक्रम और कॉलेज के विकल्पों की जांच करें।
- जरूरत होने पर विकल्पों में बदलाव करें।
- निर्धारित समय के भीतर विकल्प लॉक करें और जमा करने की पुष्टि करें।
- लॉक किए गए विकल्पों को सुरक्षित रखें या भविष्य के लिए उनका प्रिंट निकाल लें।
30 सितंबर तक क्यों महत्वपूर्ण है विकल्प लॉक करना?
- वर्तमान स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण के लिए विकल्प लॉक करने की सुविधा 29 सितंबर की रात 8 बजे से 30 सितंबर 2026 की दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
- इसलिए अभ्यर्थियों को विकल्प लॉक करने से पहले अपने पाठ्यक्रम और कॉलेज की पसंद की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
- लॉक करने के बाद दर्ज विकल्पों में बदलाव की सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं, यह काउंसलिंग के निर्धारित नियमों पर निर्भर करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदला गया कार्यक्रम
एमसीसी ने बताया कि काउंसलिंग का कार्यक्रम 17 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बढ़ाया गया है। तमिलनाडु में इन-सर्विस सीटों के लिए राज्य स्तर का स्ट्रे रिक्ति चरण पूरा होने के बाद 33 सीटें खाली रह गई थीं। राज्य चयन समिति ने 28 सितंबर को इन सीटों को वापस किया। इसके बाद इन सीटों को अखिल भारतीय एसएस काउंसलिंग 2025 के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में जोड़ा गया।
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