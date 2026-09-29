नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड: कक्षा एक से 12वीं तक के छात्रों के लिए मौका, जीतें 5,100 रुपये तक का पुरस्कार

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कक्षा के अनुसार होगी परीक्षा इस प्रतियोगिता में देशभर के कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी और इसे स्कूलों के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों तक के लिए अलग-अलग व्यवस्था है, ताकि सभी अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रतियोगिता में कक्षा एक और दो के छात्रों के लिए केवल एक चरण की परीक्षा होगी और इन्हें इसी के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दो चरणों से गुजरना होगा। विज्ञापन 70 फीसदी अंक हैं जरूरी पहले चरण में सफल होने वाले छात्र ही अगले चरण में पहुंचेंगे। इससे छात्रों को अपनी गणितीय समझ को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। परीक्षा का पहला चरण स्कूल स्तर पर ऑफलाइन आयोजित होगा, जिसमें एक घंटे की बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) परीक्षा होगी। कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दूसरे चरण में पहुंचने के लिए पहले चरण में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। दूसरा चरण समस्या समाधान पर आधारित होगा, जिसमें छात्रों की सोचने और समाधान निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देशभर के कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी और इसे स्कूलों के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों तक के लिए अलग-अलग व्यवस्था है, ताकि सभी अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रतियोगिता में कक्षा एक और दो के छात्रों के लिए केवल एक चरण की परीक्षा होगी और इन्हें इसी के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दो चरणों से गुजरना होगा।पहले चरण में सफल होने वाले छात्र ही अगले चरण में पहुंचेंगे। इससे छात्रों को अपनी गणितीय समझ को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। परीक्षा का पहला चरण स्कूल स्तर पर ऑफलाइन आयोजित होगा, जिसमें एक घंटे की बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) परीक्षा होगी। कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दूसरे चरण में पहुंचने के लिए पहले चरण में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। दूसरा चरण समस्या समाधान पर आधारित होगा, जिसमें छात्रों की सोचने और समाधान निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

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गणित सिर्फ किताबों और सवालों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह छात्रों में तर्क, विश्लेषण और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी विकसित करता है। इसी प्रतिभा को पहचानने और छात्रों को अपनी गणितीय क्षमता दिखाने का अवसर देने के लिए मैथमेटिक्स रिसर्च फाउंडेशन (एमआरएफ) ने नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड (एनएमओ) 2026 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्रों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनकी तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करना है। यह प्रतियोगिता छात्रों को चुनौतीपूर्ण गणितीय सवालों पर सोचने और अपनी क्षमता को परखने का अवसर देगी।