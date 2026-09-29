नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड: कक्षा एक से 12वीं तक के छात्रों के लिए मौका, जीतें 5,100 रुपये तक का पुरस्कार
नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2026 में कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 5,100 रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा।
विस्तार
कक्षा के अनुसार होगी परीक्षाइस प्रतियोगिता में देशभर के कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी और इसे स्कूलों के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों तक के लिए अलग-अलग व्यवस्था है, ताकि सभी अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रतियोगिता में कक्षा एक और दो के छात्रों के लिए केवल एक चरण की परीक्षा होगी और इन्हें इसी के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दो चरणों से गुजरना होगा।
70 फीसदी अंक हैं जरूरीपहले चरण में सफल होने वाले छात्र ही अगले चरण में पहुंचेंगे। इससे छात्रों को अपनी गणितीय समझ को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। परीक्षा का पहला चरण स्कूल स्तर पर ऑफलाइन आयोजित होगा, जिसमें एक घंटे की बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) परीक्षा होगी। कक्षा तीन से बारहवीं तक के छात्रों को दूसरे चरण में पहुंचने के लिए पहले चरण में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। दूसरा चरण समस्या समाधान पर आधारित होगा, जिसमें छात्रों की सोचने और समाधान निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।
प्रमाणपत्र और पुरस्कार
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को सहभागिता प्रमाणपत्र मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आर्यभट्ट अवॉर्ड, मेडल, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले स्थान पर रहने वाले छात्र को 5,100 रुपये, दूसरे विजेता को 3,100 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 1,100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों की तैयारी के लिए सिलेबस, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इस प्रतियोगिता में देशभर के कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं।
- परीक्षा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।
- कक्षा के स्तर के अनुसार परीक्षा ली जाएगी।
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को सहभागिता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
इस ओलंपियाड में आवेदन के लिए प्रति छात्र 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षा 25 नवंबर को होगी, जिसके लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक छात्र अपने स्कूल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार एमआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट mathsolympiad.in पर जाएं।
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