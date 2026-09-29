नीट पीजी काउंसलिंग: पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए मेडिकल असेसमेंट पर अपडेट, एक अक्तूबर से शुरू होगा पोर्टल

अगर मेडिकल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को प्राथमिक मेडिकल असेसमेंट के बाद अपील या दोबारा जांच की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपील मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा 5 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से 12 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी।



इसलिए जिन उम्मीदवारों को प्राथमिक असेसमेंट के बाद अपील या दोबारा असेसमेंट की जरूरत है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।