ओडिशा नीट यूजी 2026: राज्य कोटे की तीसरी मेरिट सूची जारी, आज शाम से भरें विकल्प; इस दिन आएगा सीट आवंटन

Odisha NEET UG 2026: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ (ओजेईई) ने नीट यूजी 2026 तीसरे चरण की राज्य मेरिट सूची जारी कर दी है। यह सूची ओडिशा में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी की गई है। इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत ओडिशा के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। अभ्यर्थी तीसरे चरण की संशोधित राज्य मेरिट सूची की पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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