कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार: 13 साल का कमर्शियल एविएशन अनुभव, टेक्सटाइल बिजनेस की पढ़ाई छोड़ क्यों बने पायलट?

क्यों चर्चा में आए कैप्टन स्मित मच्छार?

कैप्टन स्मित की चर्चा की वजह फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड1073 है।

यह विमान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहा था।

विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे।

उड़ान के दौरान फ्लाइट डेक यानी कॉकपिट में एक घटना हुई।

फ्लाईदुबई ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि घटना के बाद विमान का रास्ता बदलकर उसे सऊदी अरब के तबुक ले जाया गया, जहां विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की।

एयरलाइन ने क्या कहा?

फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को इजरायली अधिकारियों ने उड़ान के दौरान एक बड़ा हादसा टालने में मदद करने का श्रेय दिया है। फ्लाइट एफजेड1073 के कॉकपिट में हुई हिंसक झड़प के बाद वह चर्चा में आए हैं। दुबई से तेल अवीव जा रही इस फ्लाइट को सऊदी अरब की ओर मोड़ना पड़ा। आरोप है कि कैप्टन स्मित पर उनके को-पायलट ने चाकू से हमला किया था।बोइंग 737 विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक, को-पायलट ने कैप्टन स्मित पर हमला किया और विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की।रिपोर्ट के मुताबिक, घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इससे एक क्रू मेंबर और कुछ यात्री अंदर पहुंच सके और दूसरे पायलट को काबू करने में मदद मिली। झड़प के दौरान विमान अचानक काफी तेजी से नीचे आने लगा। बाद में विमान पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया गया। इसके बाद फ्लाइट को उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया, जहां विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की।सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही गई जबकि दोनों पायलटों को इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में रियाद में भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन कैप्टन स्मित की हालत स्थिर है।एयरलाइन ने कहा कि घटना की जांच के दौरान इजरायल आने-जाने वाली उसकी उड़ानें निलंबित रहेंगी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित के साथ-साथ उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स की भी तारीफ की, जिन्होंने कॉकपिट में हुई झड़प के दौरान मदद की।हालांकि, दूसरे पायलट के हमले के पीछे क्या मकसद था और कॉकपिट के अंदर घटनाएं किस क्रम में हुईं, इसकी जांच अभी चल रही है। फ्लाईदुबई ने जांच पूरी होने से पहले अटकलें नहीं लगाने की अपील की है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को बाद में इजराइल पहुंचाया गया जबकि अधिकारी घटना की जांच करते रहे।