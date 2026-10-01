बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2026: तीसरे चरण का कार्यक्रम जारी, तीन अक्तूबर से करें आवेदन; जानें सभी जरूरी तारीखें

Bihar NEET UG Counselling 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने स्नातक चिकित्सा प्रवेश काउंसलिंग (यूजीएमएसी) 2026 के तीसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग नीट यूजी 2026 के आधार पर बिहार में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है।

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तीसरे चरण के लिए पंजीकरण और आवेदन के साथ विकल्प भरने की प्रक्रिया 3 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 6 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकेंगे। विज्ञापन



वहीं, पहले या दूसरे चरण में शामिल हो चुके अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण तारीखें तय की गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी 1 और 2 अक्तूबर को पहले या दूसरे चरण से इस्तीफा दे सकते हैं या प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इस स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए पंजीकरण और आवेदन के साथ विकल्प भरने की प्रक्रिया 3 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 6 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकेंगे।वहीं, पहले या दूसरे चरण में शामिल हो चुके अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण तारीखें तय की गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी 1 और 2 अक्तूबर को पहले या दूसरे चरण से इस्तीफा दे सकते हैं या प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इस स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त हो जाएगी।

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