सीड 2027: आईआईटी से डिजाइन में स्नातकोत्तर करनी है? आज शाम खुलेगी आवेदन विंडो, इस तारीख तक जरूर भर दें फॉर्म

CEED 2027 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) आज यानी 1 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे से सीड 2027 के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

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सीड 2027 के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2026 है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। वे 1 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक 500 रुपये के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कर सकेंगे।