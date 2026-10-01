सीड 2027: आईआईटी से डिजाइन में स्नातकोत्तर करनी है? आज शाम खुलेगी आवेदन विंडो, इस तारीख तक जरूर भर दें फॉर्म
CEED 2027 Registration: आईआईटी बॉम्बे आज, 1 अक्तूबर को सीड 2027 के लिए आवेदन शुरू करेगा। अभ्यर्थी 31 अक्तूबर तक बिना अतिरिक्त शुल्क आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ 6 नवंबर तक आवेदन का मौका रहेगा। परीक्षा 17 जनवरी 2027 को होगी।
विस्तार
CEED 2027 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) आज यानी 1 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे से सीड 2027 के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
सीड 2027 के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2026 है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। वे 1 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक 500 रुपये के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कर सकेंगे।
सीड 2027 की परीक्षा कब होगी?
- सीड 2027 परीक्षा 17 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में होगी।
- इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
सीड 2027 के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क इस प्रकार है:
- महिला अभ्यर्थी: 2,000 रुपये
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी: 2,000 रुपये
- अन्य सभी अभ्यर्थी: 4,000 रुपये
- विलंब शुल्क: निर्धारित शुल्क के अलावा 500 रुपये
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और बैंकिंग वॉलेट जैसे माध्यम उपलब्ध होंगे।
आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
सीड 2027 का आवेदन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के दौरान इन दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:
- अभ्यर्थी का फोटो
- अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति
- लागू होने पर श्रेणी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति
- डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति
सीड 2027 का आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- पहला चरण: आईआईटी बॉम्बे की सीड की आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाएं।
- दूसरा चरण: पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
- तीसरा चरण: मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी शामिल होगी।
- चौथा चरण: निर्धारित निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेजों के लिए बताए गए प्रारूप और आकार का ध्यान रखें।
- पांचवां चरण: ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- छठा चरण: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुल्क रसीद और भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।
कमेंट
कमेंट X