एनटीए: अब निकलवा सकेंगे जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं का डुप्लीकेट स्कोरकार्ड, क्या है तरीका, कितनी लगेगी फीस?

NTA Duplicate Scorecard 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने स्कोरकार्ड की डुप्लीकेट कॉपी लेने की प्रक्रिया जारी की है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मूल स्कोरकार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, खराब हो गया है या किसी वजह से नष्ट हो गया है। यह नियम जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी पीजी समेत एनटीए की ओर से आयोजित अन्य परीक्षाओं के स्कोरकार्ड पर भी लागू होता है।

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एनटीए ने 17 सितंबर 2026 को जारी सूचना में डुप्लीकेट स्कोरकार्ड पाने का तरीका बताया है। अभ्यर्थियों के पास इसके लिए दो विकल्प हैं। सबसे पहले उन्हें डिजीलॉकर पर अपना स्कोरकार्ड देखना चाहिए।