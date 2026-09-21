एनटीए: अब निकलवा सकेंगे जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं का डुप्लीकेट स्कोरकार्ड, क्या है तरीका, कितनी लगेगी फीस?
NTA Duplicate Scorecard 2026: जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी पीजी समेत एनटीए परीक्षाओं का स्कोरकार्ड खोने या खराब होने पर डुप्लीकेट कॉपी मिल सकती है। पहले डिजीलॉकर पर स्कोरकार्ड जांचें। वहां नहीं मिलने पर आवेदन करना होगा। शुल्क 1500 से 2500 रुपये तक है।
विस्तार
NTA Duplicate Scorecard 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने स्कोरकार्ड की डुप्लीकेट कॉपी लेने की प्रक्रिया जारी की है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मूल स्कोरकार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, खराब हो गया है या किसी वजह से नष्ट हो गया है। यह नियम जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी पीजी समेत एनटीए की ओर से आयोजित अन्य परीक्षाओं के स्कोरकार्ड पर भी लागू होता है।
एनटीए ने 17 सितंबर 2026 को जारी सूचना में डुप्लीकेट स्कोरकार्ड पाने का तरीका बताया है। अभ्यर्थियों के पास इसके लिए दो विकल्प हैं। सबसे पहले उन्हें डिजीलॉकर पर अपना स्कोरकार्ड देखना चाहिए।
सबसे पहले डिजीलॉकर पर क्यों देखें?
अगर आपका स्कोरकार्ड डिजीलॉकर पर उपलब्ध है, तो उसे वहीं से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए अलग से डुप्लीकेट स्कोरकार्ड का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर डिजीलॉकर पर स्कोरकार्ड नहीं मिल रहा है, तभी एनटीए की तय प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
किन हालात में डुप्लीकेट स्कोरकार्ड मिल सकता है?
अभ्यर्थी इन स्थितियों में डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- मूल स्कोरकार्ड खो गया हो।
- स्कोरकार्ड चोरी हो गया हो।
- स्कोरकार्ड खराब या नष्ट हो गया हो।
- आग, बाढ़ या अभ्यर्थी के नियंत्रण से बाहर किसी दूसरी घटना में स्कोरकार्ड नष्ट हो गया हो।
डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
- जिन अभ्यर्थियों को डिजीलॉकर से स्कोरकार्ड नहीं मिल रहा है, उन्हें एनटीए की ओर से तय आवेदन पत्र भरना होगा।
- यह आवेदन पत्र एनटीए की सूचना में अनुलग्नक-1 (एनेक्सचर-1) के रूप में दिया गया है।
- एनटीए इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराएगा। जब तक वह पोर्टल शुरू नहीं होता, तब तक अभ्यर्थी एनटीए की ओर से बताए गए दूसरे तरीकों से आवेदन भेज सकते हैं।
- एक तरीका है कि पूरा आवेदन और जरूरी दस्तावेज पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से एनटीए के निदेशक (परीक्षा) को भेजें।
- अभ्यर्थी सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी एक पीडीएफ फाइल में बनाकर result@nta.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
हालांकि, केवल ईमेल भेजना पर्याप्त नहीं होगा। ईमेल भेजने के बाद 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी।
डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की फीस कितनी है?
डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि परीक्षा का परिणाम जारी हुए कितना समय बीत चुका है।
|परिणाम जारी होने के बाद समय
|डुप्लीकेट स्कोरकार्ड शुल्क
|5 साल के भीतर
|1,500 रुपये
|5 साल से अधिक और 10 साल से कम
|2,000 रुपये
|10 साल से अधिक और 20 साल से कम
|2,500 रुपये
आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे?
डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करते समय कई दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से ये दस्तावेज शामिल हैं:
- एनटीए के तय प्रारूप में भरा और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र।
- अनुलग्नक-2 में दिए प्रारूप के अनुसार तैयार हलफनामा।
- स्कोरकार्ड खोने या चोरी होने से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट, जैसे एफआईआर, डीडीआर, एनसीआर या खोई वस्तु की रिपोर्ट।
- दो हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो। एक आवेदन पत्र और दूसरी हलफनामे के साथ लगानी होगी।
- परीक्षा का प्रवेश पत्र या पंजीकरण पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति, यदि उपलब्ध हो। यह अनिवार्य नहीं है।
- डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की फीस जमा करने का प्रमाण।
- वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- पहचान पत्र के तौर पर आधार, पैन, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है।
- जहां जरूरी हो, निर्धारित तरीके से छिपे अंकों वाला आधार कार्ड की प्रति देनी होगी।
- भारत से बाहर रहने वाले अभ्यर्थी जरूरी पासपोर्ट की प्रति दे सकते हैं।
- एनटीए के अनुलग्नक-3 में दिए प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति सह वचनपत्र भी देना होगा।
कुछ दस्तावेजों के लिए एनटीए ने खास प्रारूप और सत्यापन की शर्तें भी रखी हैं। इसलिए आवेदन भेजने से पहले एनटीए की सूचना और उसमें दिए सभी अनुलग्नकों को ध्यान से देखना जरूरी है।
पुलिस रिपोर्ट नहीं मिल पाए तो क्या होगा?
- स्कोरकार्ड खोने या चोरी होने की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट जैसे एफआईआर, डीडीआर, एनसीआर या खोई वस्तु की रिपोर्ट मांगी गई है।
- अगर ऐसी रिपोर्ट लेना संभव नहीं है, तो अभ्यर्थी को एनटीए की सूचना में दी गई वैकल्पिक व्यवस्था का पालन करना होगा।
- इसलिए आवेदन भेजने से पहले यह देख लें कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज जरूरी है।
डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए सबसे पहले क्या करें?
- अभ्यर्थियों को सबसे पहले डिजीलॉकर पर अपना स्कोरकार्ड खोजना चाहिए।
- वहां स्कोरकार्ड मिल जाता है तो उसे सीधे डाउनलोड किया जा सकता है और अलग आवेदन की जरूरत नहीं होगी।
- अगर डिजीलॉकर पर स्कोरकार्ड उपलब्ध नहीं है, तभी एनटीए की डुप्लीकेट स्कोरकार्ड प्रक्रिया अपनाएं।
- आवेदन पत्र, हलफनामा, पहचान पत्र, पुलिस रिपोर्ट, फोटो और फीस से जुड़े सभी दस्तावेज एनटीए के तय नियम के अनुसार तैयार करें।
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