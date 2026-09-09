सीटीईटी परीक्षा 2026: एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है गलती? कल तक कर लें सुधार, जानें कैसे करना होगा संशोधन

CBSE: सीबीएसई ने सीटीईटी सितंबर 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, वे 10 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकते हैं।

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क्या रहेगा परीक्षा का समय

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शिफ्ट पेपर शिक्षण स्तर परीक्षा का समय शिफ्ट 1 पेपर-1 कक्षा 1 से 5 तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शिफ्ट 2 पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए पहली बार 11 मई से 10 जून 2026 तक आवेदन लिए गए थे। इसके बाद उम्मीदवारों को 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक दोबारा आवेदन करने का मौका दिया गया था। अब दोनों चरणों में आवेदन करने वाले उम्मीदवार करेक्शन विंडो के जरिए अपने फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। उम्मीदवारों को तय समय सीमा के अंदर ही संशोधन पूरा करना होगा।सीटीईटी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट में पेपर-1 और दूसरी शिफ्ट में पेपर-2 आयोजित किया जाएगा।

पेपर-1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा, जबकि पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा।