नीट पीजी काउंसलिंग 2026: ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या अंतर है? पंजीकरण करने से पहले जानें जरूरी बातें

नीट पीजी काउंसलिंग 2026 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 12 अक्तूबर से शुरू हुई। काउंसलिंग कुल चार चरणों में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। उम्मीदवार अपनी रैंक, पसंदीदा कॉलेज, राज्य से जुड़ी पात्रता और उपलब्ध सीटों के आधार पर दोनों विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, पहले दोनों को समझना जरूरी है।

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