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परीक्षा में कैसा ड्रेस कोड रखना होगा?

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कौन-सी चीजें परीक्षा केंद्र में ले जाना मना है?

परीक्षा देने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

कैट परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र जरूर ले जाना होगा। ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति साथ रखना जरूरी है। मोबाइल या किसी दूसरे उपकरण में रखा डिजिटल प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक मूल पहचान पत्र भी रखना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले ही अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र एक जगह रख लें। इससे परीक्षा वाले दिन जल्दबाजी नहीं होगी और जरूरी दस्तावेज भूलने की आशंका भी कम रहेगी।उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सादे और आरामदायक कपड़े पहनकर जाने की सलाह दी गई है। ऐसे कपड़े चुनें जिनमें बहुत ज्यादा जेब या धातु के हिस्से न हों। इसके अलावा धातु वाली ज्वेलरी, घड़ी, चेन, ब्रेसलेट और दूसरी सजावटी चीजें पहनने से बचें। इन चीजों की जांच में समय लग सकता है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की तलाशी ली जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि घर से निकलते समय ही पहनावे का ध्यान रखें। सादे कपड़े पहनने से जांच की प्रक्रिया आसान हो सकती है और उम्मीदवार बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के परीक्षा देने जा सकेंगे।कैट परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को साथ लेकर जाने से बचें। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित सामान रखने की व्यवस्था को लेकर पहले से जानकारी हासिल कर लें। केवल जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचना बेहतर रहेगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय सुरक्षा जांच की जा सकती है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज साथ न रखें, जिससे प्रवेश के दौरान परेशानी हो। परीक्षा से पहले अपने सामान की जांच कर लें, ताकि गलती से कोई प्रतिबंधित वस्तु साथ न चली जाए।परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को अपनी पाली का समय पहले से देख लेना चाहिए। पहली, दूसरी और तीसरी पाली के समय में अंतर है, इसलिए अपने प्रवेश पत्र पर दी गई जानकारी जरूर जांचें। परीक्षा केंद्र का पता भी पहले से देख लें, ताकि वहां पहुंचने में परेशानी न हो। प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति और मूल पहचान पत्र अपने साथ रखें। ड्रेस कोड से जुड़े निर्देशों का पालन करें और इलेक्ट्रॉनिक सामान घर पर ही छोड़ दें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से परीक्षा के दिन अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।