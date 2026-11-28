कैट 2026 परीक्षा कल: केंद्र पर जाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले जाने पर रोक
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 05:46 PM IST
सार
कैट 2026 परीक्षा 29 नवंबर को तीन पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को केंद्र पर प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति और पहचान पत्र साथ ले जाना होगा। मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को सादे कपड़े पहनने और धातु वाली चीजों से बचने की सलाह दी गई है। परीक्षा से पहले सभी जरूरी निर्देश जान लें।
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विस्तार
कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर होगी और देशभर के करीब 170 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को तीन हिस्सों में सवाल हल करने होंगे। इनमें अंग्रेजी भाषा और उसे समझने की क्षमता, आंकड़ों की समझ और तर्कशक्ति, गणित से जुड़े सवाल शामिल हैं। परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे होगी। इसे तीन पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक और तीसरी शाम 4:30 से 6:30 बजे तक चलेगी।
कैट परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र जरूर ले जाना होगा। ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति साथ रखना जरूरी है। मोबाइल या किसी दूसरे उपकरण में रखा डिजिटल प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक मूल पहचान पत्र भी रखना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले ही अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र एक जगह रख लें। इससे परीक्षा वाले दिन जल्दबाजी नहीं होगी और जरूरी दस्तावेज भूलने की आशंका भी कम रहेगी।
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कैट परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र जरूर ले जाना होगा। ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति साथ रखना जरूरी है। मोबाइल या किसी दूसरे उपकरण में रखा डिजिटल प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक मूल पहचान पत्र भी रखना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले ही अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र एक जगह रख लें। इससे परीक्षा वाले दिन जल्दबाजी नहीं होगी और जरूरी दस्तावेज भूलने की आशंका भी कम रहेगी।
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परीक्षा में कैसा ड्रेस कोड रखना होगा?उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सादे और आरामदायक कपड़े पहनकर जाने की सलाह दी गई है। ऐसे कपड़े चुनें जिनमें बहुत ज्यादा जेब या धातु के हिस्से न हों। इसके अलावा धातु वाली ज्वेलरी, घड़ी, चेन, ब्रेसलेट और दूसरी सजावटी चीजें पहनने से बचें। इन चीजों की जांच में समय लग सकता है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की तलाशी ली जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि घर से निकलते समय ही पहनावे का ध्यान रखें। सादे कपड़े पहनने से जांच की प्रक्रिया आसान हो सकती है और उम्मीदवार बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के परीक्षा देने जा सकेंगे।
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