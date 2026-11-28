एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा?

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कब होगी प्रवेश परीक्षा?

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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

प्रवेश पत्र में क्या जांचें?

यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया है। छात्र upsainikschool.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होमपेज पर प्रवेश परीक्षा 2026-27 या एडमिट कार्ड 2026 से जुड़े विकल्प को देखना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी। प्रवेश पत्र मिलने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें। परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाना जरूरी होगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है।यूपी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। परीक्षा से पहले छात्रों को अपने प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। इसमें छात्र का नाम, पंजीकरण संख्या और परीक्षा से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर प्रवेश पत्र में कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।1. सबसे पहले यूपी सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर जाएं।2. वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड 2026 या प्रवेश परीक्षा 2026-27 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।3. अब लॉगिन पेज पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।4. सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट या लॉगिन बटन पर क्लिक करें।5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर रख लें।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले अपना नाम, पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि जांच लें। इसके अलावा परीक्षा की तारीख और केंद्र से जुड़ी जानकारी भी देख लें। अगर प्रवेश पत्र में कोई जानकारी गलत है या साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ लेकर जाएं। मोबाइल में रखी डिजिटल कॉपी के भरोसे न रहें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लें, ताकि आखिरी समय में किसी तरह की दिक्कत न हो।