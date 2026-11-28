यूपी सैनिक स्कूल 2026: प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 20 दिसंबर को होगा एग्जाम, ऐसे करें डाउनलोड
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 PM IST
सार
यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को राज्यभर में आयोजित होगी। छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूपी सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर जाना होगा। प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को राज्यभर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को सलाह है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
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2. वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड 2026 या प्रवेश परीक्षा 2026-27 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
3. अब लॉगिन पेज पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
4. सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट या लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर रख लें।
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एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा?यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया है। छात्र upsainikschool.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होमपेज पर प्रवेश परीक्षा 2026-27 या एडमिट कार्ड 2026 से जुड़े विकल्प को देखना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी। प्रवेश पत्र मिलने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें। परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाना जरूरी होगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है।
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कब होगी प्रवेश परीक्षा?यूपी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। परीक्षा से पहले छात्रों को अपने प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। इसमें छात्र का नाम, पंजीकरण संख्या और परीक्षा से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर प्रवेश पत्र में कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?1. सबसे पहले यूपी सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड 2026 या प्रवेश परीक्षा 2026-27 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
3. अब लॉगिन पेज पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
4. सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट या लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर रख लें।
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