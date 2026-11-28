बोर्ड ने क्या निर्देश दिया है?

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शुक्रवार को क्यों रहती थी छुट्टी?

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क्या त्योहारों पर भी खुलेंगे मदरसे?

सरकार ने पहले भी क्या कदम उठाए?

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को शैक्षणिक वर्ष 2026 के तय कैलेंडर के अनुसार काम करना होगा। इसका मकसद पढ़ाई और प्रशासन से जुड़े रोजमर्रा के कामकाज को सही तरीके से चलाना है। बोर्ड ने साफ कहा है कि अब रविवार ही इन संस्थानों का एकमात्र साप्ताहिक अवकाश होगा। यह निर्देश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और बोर्ड की 24 दिसंबर 2025 को जारी पिछली सूचना के आधार पर दिया गया है। इसके बाद किसी भी दूसरे कार्यदिवस पर नियमित साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाएगी।पश्चिम बंगाल के कई मदरसों में दशकों से शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रखने की परंपरा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह सामूहिक जुमे की नमाज में शामिल होने की सुविधा देना था। वहीं, पढ़ाई के दिनों की भरपाई के लिए रविवार को मदरसे खुले रखे जाते थे। अब बोर्ड के नए निर्देश के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी। मान्यता प्राप्त मदरसों की छुट्टी का समय राज्य के दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के जैसा हो जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि धार्मिक त्योहारों या सरकारी आयोजनों पर मिलने वाली छुट्टियां बंद हो जाएंगी।बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रविवार के अलावा किसी अन्य दिन नियमित साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलेगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार, मदरसा शिक्षा बोर्ड या किसी सक्षम अधिकारी की ओर से घोषित छुट्टियां पहले की तरह लागू रहेंगी। इनमें सार्वजनिक अवसरों, धार्मिक त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों और खास कारणों से घोषित छुट्टियां शामिल हैं। यानी त्योहारों के मौके पर मदरसे बंद रह सकेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के छुट्टी के नियमों में एकरूपता लाना और पढ़ाई का कैलेंडर व्यवस्थित रखना है।पश्चिम बंगाल सरकार हाल के महीनों में मदरसों की व्यवस्था और कामकाज पर ध्यान दे रही है। राज्य में पाठ्यक्रम, स्कूलों की फीस, छात्रों की पोशाक और उपस्थिति दर्ज करने के नियमों में बदलाव जैसे कदम भी उठाए गए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2026 में उत्तराखंड सरकार ने भी 206 मान्यता प्राप्त मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी खत्म करने का फैसला किया था। वहीं, पश्चिम बंगाल में सितंबर में 22 जिलों के 252 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया था। अधिकारियों ने दस्तावेजों, भवन, शिक्षकों, छात्रों और आर्थिक मदद से जुड़े नियमों में कमियां बताई थीं।