गेट 2027: आईआईटी मद्रास ने जारी किए मॉक टेस्ट लिंक, परीक्षा से पहले ऐसे करें अभ्यास, फरवरी में परीक्षा
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 02:34 PM IST
सार
आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट के लिंक सक्रिय कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर अपने विषय के अनुसार अभ्यास परीक्षा दे सकते हैं। गेट 2027 की परीक्षा फरवरी में होगी। परीक्षा से पहले शहर की जानकारी देने वाली पर्ची 4 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है।
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विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने गेट 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट के लिंक सक्रिय कर दिए हैं। अब अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर अपने चुने हुए विषय के अनुसार अभ्यास परीक्षा दे सकते हैं। वेबसाइट पर अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्र कोड, उनके नाम और मॉक टेस्ट के लिंक दिए गए हैं। उम्मीदवार जिस विषय की परीक्षा देने वाले हैं, उसी का अभ्यास कर सकते हैं। इससे उन्हें असली परीक्षा से पहले ऑनलाइन परीक्षा देने का तरीका समझने और अपनी तैयारी परखने का मौका मिलेगा।
गेट 2027 के मॉक टेस्ट से उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा के तरीके को समझने में मदद मिलेगी। अभ्यास के दौरान वे जान सकेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा का पेज कैसा दिखाई देता है और सवालों के जवाब किस तरह दर्ज करने हैं। इससे परीक्षा के दिन ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर होने वाली परेशानी कम हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल अपने चुने हुए विषय का ही मॉक टेस्ट दें। अभ्यास करते समय परीक्षा जैसी समय सीमा रखने से समय का सही इस्तेमाल करने की आदत भी बन सकती है।
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गेट 2027 के मॉक टेस्ट से उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा के तरीके को समझने में मदद मिलेगी। अभ्यास के दौरान वे जान सकेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा का पेज कैसा दिखाई देता है और सवालों के जवाब किस तरह दर्ज करने हैं। इससे परीक्षा के दिन ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर होने वाली परेशानी कम हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल अपने चुने हुए विषय का ही मॉक टेस्ट दें। अभ्यास करते समय परीक्षा जैसी समय सीमा रखने से समय का सही इस्तेमाल करने की आदत भी बन सकती है।
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मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं?गेट 2027 का मॉक टेस्ट देने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद मुख्य पेज पर दिए गए 'गेट पेपर्स' यानी प्रश्नपत्र वाले भाग को खोलना होगा। यहां मॉक टेस्ट का विकल्प मिलेगा। इस पर जाने के बाद अलग-अलग विषयों के नाम और उनके प्रश्नपत्र कोड दिखाई देंगे। उम्मीदवार अपने विषय के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़कर अभ्यास परीक्षा शुरू कर सकते हैं। परीक्षा से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
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