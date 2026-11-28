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मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं?

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परीक्षा शहर की पर्ची कब आएगी?

प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

गेट 2027 की परीक्षा कब होगी?

गेट 2027 के मॉक टेस्ट से उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा के तरीके को समझने में मदद मिलेगी। अभ्यास के दौरान वे जान सकेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा का पेज कैसा दिखाई देता है और सवालों के जवाब किस तरह दर्ज करने हैं। इससे परीक्षा के दिन ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर होने वाली परेशानी कम हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल अपने चुने हुए विषय का ही मॉक टेस्ट दें। अभ्यास करते समय परीक्षा जैसी समय सीमा रखने से समय का सही इस्तेमाल करने की आदत भी बन सकती है।गेट 2027 का मॉक टेस्ट देने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद मुख्य पेज पर दिए गए 'गेट पेपर्स' यानी प्रश्नपत्र वाले भाग को खोलना होगा। यहां मॉक टेस्ट का विकल्प मिलेगा। इस पर जाने के बाद अलग-अलग विषयों के नाम और उनके प्रश्नपत्र कोड दिखाई देंगे। उम्मीदवार अपने विषय के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़कर अभ्यास परीक्षा शुरू कर सकते हैं। परीक्षा से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ना जरूरी है।आईआईटी मद्रास के जारी कार्यक्रम के मुताबिक, गेट 2027 की परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली पर्ची 4 जनवरी 2027 तक जारी की जाएगी। इसके माध्यम से उम्मीदवार जान सकेंगे कि उन्हें परीक्षा देने के लिए कौन-सा शहर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए यात्रा और दूसरी जरूरी तैयारियां करने में मदद मिलेगी। हालांकि, उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा शहर की पर्ची प्रवेश पत्र नहीं होती है। इसमें केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है। परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण प्रवेश पत्र में मिलेगा।गेट 2027 का प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले अलग से जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय और उम्मीदवार से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा केंद्र पर जाते समय प्रवेश पत्र साथ ले जाना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो।आईआईटी मद्रास की ओर से गेट 2027 की परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों की पाली उनके चुने हुए प्रश्नपत्र के आधार पर तय होगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपनी परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट तथा प्रवेश पत्र से जरूर जांच लें।