एमसीसी: नीट पीजी काउंसलिंग में एक गलती पड़ सकती है भारी, पंजीकरण करते समय इन 8 बातों का जरूर रखें ध्यान

नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए पंजीकरण आज, 12 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गया है। मेडिकल पीजी कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अहम चरण है। काउंसलिंग के दौरान केवल रजिस्ट्रेशन करना ही काफी नहीं होता। आवेदन में सही जानकारी भरना, जरूरी दस्तावेज तैयार रखना और कॉलेज व कोर्स की प्राथमिकताएं सावधानी से चुनना भी जरूरी है। कई बार उम्मीदवार जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं या चॉइस फिलिंग के नियमों को ठीक से नहीं समझते। इससे उन्हें आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेना बेहतर रहेगा।
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NEET PG Counselling 2026
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1. रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी भरने से बचें
काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए। नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, नीट पीजी से संबंधित विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों को डॉक्यूमेंट्स से मिलाकर भरें और ध्यान से चेक करें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां दोबारा जरूर पढ़ लें।
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2. आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें
काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करना जरूरी है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक, भुगतान में देरी या तकनीकी समस्या जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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3. जरूरी दस्तावेजों को तैयार और पास में ही रखें
रजिस्ट्रेशन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। दस्तावेजों की कमी होने पर आवेदन या आगे की प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। पंजीकरण के दौरान आम तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- नीट पीजी 2026 का स्कोरकार्ड और रैंक से संबंधित विवरण
- एमबीबीएस की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाणपत्र
- इंटर्नशिप पूरी करने का प्रमाणपत्र
- मान्य पहचान पत्र
- निर्धारित प्रारूप में श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
- अन्य प्रमाणपत्र, जिनकी मांग आधिकारिक काउंसलिंग नियमों में की गई हो
सभी दस्तावेजों में नाम और दूसरी जानकारियां एक जैसी होनी चाहिए। दस्तावेजों की सूची उम्मीदवार की श्रेणी और संबंधित संस्थान के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए एमसीसी के आधिकारिक सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें।
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4. चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी न करें
रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनने होते हैं। इसे चॉइस फिलिंग कहा जाता है। इस चरण में भरी गई प्राथमिकताएं सीट आवंटन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अधिक विकल्प भरना अपने आप में सीट मिलने की गारंटी नहीं है। सीट आवंटन रैंक, उपलब्ध सीटों, पात्रता, आरक्षण नियमों और भरे गए विकल्पों पर निर्भर करता है। चॉइस भरते समय इन बातों का ध्यान रखें:
- कॉलेज और कोर्स का चयन अपनी रैंक, पात्रता और प्राथमिकताओं के अनुसार करें।
- जिस कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक नहीं हैं, उसे केवल अनुमान के आधार पर सूची में न जोड़ें।
- कॉलेज की फीस, मान्यता, उपलब्ध सुविधाओं और संबंधित कोर्स की जानकारी जांच लें।
- अपनी पसंद के विकल्पों को प्राथमिकता के सही क्रम में रखें।
- चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख और लॉकिंग की समयसीमा अलग से नोट करें।
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