एमसीसी: नीट पीजी काउंसलिंग में एक गलती पड़ सकती है भारी, पंजीकरण करते समय इन 8 बातों का जरूर रखें ध्यान





नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए पंजीकरण आज, 12 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गया है। मेडिकल पीजी कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अहम चरण है। काउंसलिंग के दौरान केवल रजिस्ट्रेशन करना ही काफी नहीं होता। आवेदन में सही जानकारी भरना, जरूरी दस्तावेज तैयार रखना और कॉलेज व कोर्स की प्राथमिकताएं सावधानी से चुनना भी जरूरी है। कई बार उम्मीदवार जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं या चॉइस फिलिंग के नियमों को ठीक से नहीं समझते। इससे उन्हें आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेना बेहतर रहेगा।