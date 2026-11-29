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परीक्षा शहर कैसे बदल सकते हैं?

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कब होगी यूजीसी नेट की परीक्षा?

प्रवेश पत्र में कौन-सी जानकारी होगी अंतिम?

एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने की सुविधा के लिए 29 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। यानी पात्र उम्मीदवारों के पास आज रात तक ही अपनी नई पसंद दर्ज करने का मौका है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रखें कि उम्मीदवार केवल उन्हीं शहरों में से चुनाव कर सकेंगे, जहां परीक्षा केंद्रों पर सीटें उपलब्ध हैं। शहर का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द लॉगिन करके उपलब्ध विकल्प देख लें।1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।2. वेबसाइट पर लॉगिन से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।3. अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।4. लॉगिन करने के बाद उपलब्ध परीक्षा शहरों की सूची देखें।5. अपनी पसंद के अनुसार किसी एक शहर को चुनें।6. नई पसंद जमा करें और इसकी पुष्टि का प्रमाण सुरक्षित रख लें।उम्मीदवार ध्यान दें कि एक बार नई पसंद जमा करने के बाद उसमें दोबारा बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शहर चुनने से पहले उपलब्ध विकल्पों को अच्छी तरह देख लें।एनटीए के तय कार्यक्रम के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। इसके लिए दो पालियां रखी गई हैं। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा की कुल अवधि तीन घंटे रहेगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि पेपर-1 और पेपर-2 के बीच कोई अलग से ब्रेक नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा के लिए अपनी तैयारी और समय का सही प्रबंधन करें।परीक्षा शहर बदलने की सुविधा मिलने के बाद भी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र का इंतजार करना होगा। परीक्षा की तारीख, शहर, केंद्र और पाली से जुड़ी अंतिम जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी। इसलिए केवल नई पसंद दर्ज करने के आधार पर परीक्षा केंद्र को अंतिम न मानें। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें लिखी सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अपनी पाली का समय पहले ही देख लें, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी न हो। शहर बदलने की सुविधा सिर्फ पात्र 22,050 उम्मीदवारों के लिए है। बाकी अभ्यर्थियों को अपनी पहले से तय व्यवस्था के अनुसार परीक्षा देनी होगी।