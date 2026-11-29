यूजीसी नेट उम्मीदवारों के लिए आज आखिरी मौका: 22 हजार+ अभ्यर्थी बदल सकते हैं परीक्षा शहर, ऐसे करें आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 29 Nov 2026 10:09 AM IST
सार
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के 22,050 उम्मीदवारों को पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक और मौका दिया गया है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्हें आवेदन में चुने गए चार शहरों से अलग केंद्र मिला है। उम्मीदवार 29 नवंबर रात तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके उपलब्ध विकल्पों में से शहर चुन सकते हैं। नई पसंद जमा करने के बाद बदलाव नहीं होगा।
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विस्तार
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने कुछ अभ्यर्थियों को अपना पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने का एक और मौका दिया है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्हें आवेदन के समय चुने गए चार शहरों में से कोई भी शहर नहीं मिला और उन्हें किसी दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र दिया गया है। एनटीए के मुताबिक, ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 22,050 है। यह कुल अभ्यर्थियों का करीब 2.26 प्रतिशत है। पात्र उम्मीदवार 29 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई पसंद दर्ज कर सकते हैं।
एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने की सुविधा के लिए 29 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। यानी पात्र उम्मीदवारों के पास आज रात तक ही अपनी नई पसंद दर्ज करने का मौका है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रखें कि उम्मीदवार केवल उन्हीं शहरों में से चुनाव कर सकेंगे, जहां परीक्षा केंद्रों पर सीटें उपलब्ध हैं। शहर का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द लॉगिन करके उपलब्ध विकल्प देख लें।
2. वेबसाइट पर लॉगिन से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद उपलब्ध परीक्षा शहरों की सूची देखें।
5. अपनी पसंद के अनुसार किसी एक शहर को चुनें।
6. नई पसंद जमा करें और इसकी पुष्टि का प्रमाण सुरक्षित रख लें।
उम्मीदवार ध्यान दें कि एक बार नई पसंद जमा करने के बाद उसमें दोबारा बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शहर चुनने से पहले उपलब्ध विकल्पों को अच्छी तरह देख लें।
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एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने की सुविधा के लिए 29 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। यानी पात्र उम्मीदवारों के पास आज रात तक ही अपनी नई पसंद दर्ज करने का मौका है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रखें कि उम्मीदवार केवल उन्हीं शहरों में से चुनाव कर सकेंगे, जहां परीक्षा केंद्रों पर सीटें उपलब्ध हैं। शहर का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द लॉगिन करके उपलब्ध विकल्प देख लें।
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परीक्षा शहर कैसे बदल सकते हैं?1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. वेबसाइट पर लॉगिन से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद उपलब्ध परीक्षा शहरों की सूची देखें।
5. अपनी पसंद के अनुसार किसी एक शहर को चुनें।
6. नई पसंद जमा करें और इसकी पुष्टि का प्रमाण सुरक्षित रख लें।
उम्मीदवार ध्यान दें कि एक बार नई पसंद जमा करने के बाद उसमें दोबारा बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शहर चुनने से पहले उपलब्ध विकल्पों को अच्छी तरह देख लें।
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