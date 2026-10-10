नीट पीजी काउंसलिंग 2026: देश के टॉप-10 मेडिकल कॉलेज, ये हैं एमडी-एमएस या डीएनबी के बेहतर विकल्प

एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में देश के शीर्ष 10 संस्थान



1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली

एनआईआरएफ की चिकित्सा श्रेणी में एम्स, नई दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। यह नई दिल्ली स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले की योजना बना रहे अभ्यर्थियों को यहां अपने पसंदीदा विषय की उपलब्धता और संबंधित प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए।



2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर ने एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। संस्थान का नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़ा है।



3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर

तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला है। एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान की आधिकारिक प्रवेश सूचना और पाठ्यक्रम संबंधी विवरण जरूर देखने चाहिए।



4. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी

पुडुचेरी स्थित जेआईपीएमईआर एनआईआरएफ की 2025 की चिकित्सा रैंकिंग में चौथे स्थान पर है।



5. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एसजीपीजीआईएमएस को रैंकिंग में पांचवां स्थान मिला है। यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और आयुर्विज्ञान से जुड़ा संस्थान है।



6. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी

वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में छठा स्थान हासिल किया है।



7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु

कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित निमहांस को रैंकिंग में सातवां स्थान मिला है। संस्थान का नाम मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा है।



8. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में आठवें स्थान पर है।



9. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर

तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम को रैंकिंग में नौवां स्थान मिला है।



10. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल

कर्नाटक के मणिपाल स्थित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में दसवें स्थान पर है।