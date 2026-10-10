नीट पीजी काउंसलिंग 2026: देश के टॉप-10 मेडिकल कॉलेज, ये हैं एमडी-एमएस या डीएनबी के बेहतर विकल्प
मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी एक अहम प्रवेश परीक्षा है। इसके जरिए एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता खुलता है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी के साथ सही संस्थान का चुनाव करना भी जरूरी है। यहां एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर देश के टॉप-10 मेडिकल कॉलेजों के बारे में बताया गया है।
विस्तार
नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की शुरुआत 12 अक्तूबर से हो रही है। इसके जरिए एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल संस्थान का चुनाव अहम है। शिक्षा मंत्रालय की एनआईआरएफ की 2025 की रैंकिंग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर का स्थान है।
जानिए एनआईआरएफ की चिकित्सा श्रेणी में देश के शीर्ष 10 संस्थान कौन-से हैं और काउंसलिंग के दौरान कॉलेज का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...
कॉलेज चुनते वक्त दिखाएं समझदारी
कॉलेज चुनते समय केवल उसकी लोकप्रियता या पुराने कटऑफ को देखना पर्याप्त नहीं है। संस्थान की राष्ट्रीय रैंकिंग, संबंधित विषय में उपलब्ध पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या, प्रवेश की पात्रता और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी देखनी चाहिए। इसी लिहाज से शिक्षा मंत्रालय की एनआईआरएफ की चिकित्सा श्रेणी की रैंकिंग अभ्यर्थियों को संस्थानों के बारे में एक आधिकारिक संदर्भ देती है।
एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में देश के शीर्ष 10 संस्थान
1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली
एनआईआरएफ की चिकित्सा श्रेणी में एम्स, नई दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। यह नई दिल्ली स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले की योजना बना रहे अभ्यर्थियों को यहां अपने पसंदीदा विषय की उपलब्धता और संबंधित प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़
चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर ने एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। संस्थान का नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़ा है।
3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर
तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला है। एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान की आधिकारिक प्रवेश सूचना और पाठ्यक्रम संबंधी विवरण जरूर देखने चाहिए।
4. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी
पुडुचेरी स्थित जेआईपीएमईआर एनआईआरएफ की 2025 की चिकित्सा रैंकिंग में चौथे स्थान पर है।
5. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एसजीपीजीआईएमएस को रैंकिंग में पांचवां स्थान मिला है। यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और आयुर्विज्ञान से जुड़ा संस्थान है।
6. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी
वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में छठा स्थान हासिल किया है।
7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु
कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित निमहांस को रैंकिंग में सातवां स्थान मिला है। संस्थान का नाम मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा है।
8. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ
लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में आठवें स्थान पर है।
9. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर
तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम को रैंकिंग में नौवां स्थान मिला है।
10. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल
कर्नाटक के मणिपाल स्थित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एनआईआरएफ चिकित्सा रैंकिंग 2025 में दसवें स्थान पर है।
अभ्यर्थी दाखिले से पहले क्या चेक करें?
किसी संस्थान का एनआईआरएफ रैंकिंग में ऊंचा स्थान होना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां अभ्यर्थी की पसंद का हर पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा या उसे सीट मिल जाएगी। इसलिए कॉलेज की सूची बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें चेक करना समझदारी होगी।
- पसंदीदा विषय की उपलब्धता: जिस विशेषज्ञता में दाखिला लेना है, उसके लिए संबंधित संस्थान में पाठ्यक्रम उपलब्ध है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।
- सीटों की संख्या: संबंधित विषय और संस्थान की आधिकारिक सीट सूची देखें। सीटों की संख्या पाठ्यक्रम और प्रवेश सत्र के अनुसार अलग हो सकती है।
- पात्रता और प्रवेश नियम: नीट पीजी के लिए लागू पात्रता, आवेदन संबंधी निर्देश और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के आधिकारिक पोर्टल से जांचें।
- काउंसलिंग की जानकारी: अखिल भारतीय कोटे की सीटों और संबंधित संस्थानों के दाखिले के लिए चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) की आधिकारिक सूचनाएं देखें। राज्य कोटे की सीटों के लिए संबंधित राज्य की आधिकारिक काउंसलिंग व्यवस्था की जानकारी भी जरूरी है।
- रैंकिंग और पाठ्यक्रम में अंतर: एनआईआरएफ संस्थानों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों पर करता है। इसकी रैंकिंग को किसी विशेष विषय में उपलब्ध सीट, प्रवेश कटऑफ, शुल्क या व्यक्तिगत अभ्यर्थी के लिए दाखिले की संभावना का विकल्प नहीं समझना चाहिए।
कॉलेज की पसंद भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
नीट पीजी 2026 के लिए संस्थान चुनते समय एनआईआरएफ की चिकित्सा रैंकिंग एक उपयोगी शुरुआती संदर्भ हो सकती है। वर्ष 2025 की रैंकिंग में एम्स, नई दिल्ली पहले, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ दूसरे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर तीसरे स्थान पर रहे।
हालांकि, अंतिम विकल्प तय करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी पसंद की विशेषज्ञता, उपलब्ध सीटों, पात्रता, शुल्क और काउंसलिंग नियमों की जांच करनी चाहिए।
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