हरियाणा टीईटी: आवेदन की अंतिम तिथि आज, 26 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा; जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 27 Nov 2026 10:58 AM IST
सार
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार 27 नवंबर रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के तीन स्तरों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है। स्तर एक और दो की परीक्षा 27 दिसंबर को, जबकि स्तर तीन की परीक्षा 26 दिसंबर को होगी। आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
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विस्तार
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटीईटी 2026 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे 27 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार स्तर एक, स्तर दो और स्तर तीन में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख निकलने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना आवेदन पूरा कर लें। आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से भरें।
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2. होम पेज पर एचटीईटी हरियाणा टीईटी आवेदन फॉर्म 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना पंजीकरण पूरा करें।
4. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
6. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
7. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म जमा कर दें।
8. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी छायाप्रति डाउनलोड कर लें।
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कौन कर सकता है स्तर एक के लिए आवेदन?एचटीईटी के स्तर एक यानी पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास दो साल का डीएलएड या बीटीसी पाठ्यक्रम अथवा चार साल का बीएलएड पाठ्यक्रम होना चाहिए। वहीं, स्तर दो यानी छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दो साल का डीएलएड या बीएड की डिग्री भी जरूरी है।
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स्तर तीन के लिए क्या योग्यता चाहिए?स्तर तीन यानी नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए। एचटीईटी में तीन स्तरों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इसलिए आवेदन करते समय उसी स्तर का चयन करें, जिसके लिए वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। गलत स्तर का चयन करने से आवेदन में परेशानी हो सकती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी भी देख सकते हैं।
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कैसे भरें एचटीईटी का आवेदन फॉर्म?1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट htet2026.org पर जाएं।
2. होम पेज पर एचटीईटी हरियाणा टीईटी आवेदन फॉर्म 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना पंजीकरण पूरा करें।
4. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
6. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
7. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म जमा कर दें।
8. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी छायाप्रति डाउनलोड कर लें।
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