कौन कर सकता है स्तर एक के लिए आवेदन?

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स्तर तीन के लिए क्या योग्यता चाहिए?

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कैसे भरें एचटीईटी का आवेदन फॉर्म?

कब होगी एचटीईटी की परीक्षा?

एचटीईटी के स्तर एक यानी पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास दो साल का डीएलएड या बीटीसी पाठ्यक्रम अथवा चार साल का बीएलएड पाठ्यक्रम होना चाहिए। वहीं, स्तर दो यानी छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दो साल का डीएलएड या बीएड की डिग्री भी जरूरी है।स्तर तीन यानी नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए। एचटीईटी में तीन स्तरों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इसलिए आवेदन करते समय उसी स्तर का चयन करें, जिसके लिए वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। गलत स्तर का चयन करने से आवेदन में परेशानी हो सकती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी भी देख सकते हैं।1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट htet2026.org पर जाएं।2. होम पेज पर एचटीईटी हरियाणा टीईटी आवेदन फॉर्म 2026 के लिंक पर क्लिक करें।3. अब अपना पंजीकरण पूरा करें।4. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें।6. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।7. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म जमा कर दें।8. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी छायाप्रति डाउनलोड कर लें।हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार, स्तर तीन की परीक्षा 26 दिसंबर 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। वहीं, स्तर एक और स्तर दो की परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। स्तर एक की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। स्तर दो की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी और प्रवेश पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।