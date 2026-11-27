किन 10 विषयों पर लिख सकते हैं लेख?

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लेख भेजने की आखिरी तारीख क्या है?

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लेख लिखते समय किन बातों का रखें ध्यान?

विद्यार्थियों और स्कूलों के लिए क्या निर्देश हैं?

बोर्ड ने इस अंक के लिए खेल और स्वास्थ्य से जुड़े 10 उप-विषय तय किए हैं। इनमें खेलों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर, खेल भावना, अनुशासन और पारंपरिक भारतीय खेल शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के विकास में खेलों की भूमिका, महिलाओं की खेलों में भागीदारी और चुनौतियां, ओलंपिक तथा एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धियां जैसे विषय भी दिए गए हैं। विद्यार्थी खेलों को शिक्षा से जोड़ने, युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने तथा नेतृत्व, सहयोग और धैर्य जैसे जीवन कौशल विकसित करने में खेलों की भूमिका पर भी लिख सकते हैं।सीबीएसई की सूचना के अनुसार, रचनाएं जमा करने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2026 है। इच्छुक विद्यार्थियों और शिक्षकों को निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी रचनाएं भेजनी होंगी। हालांकि, रचनाएं सीधे विद्यार्थी या शिक्षक नहीं भेज सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रविष्टियां केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने आधिकारिक सीबीएसई ईमेल पते का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी रचना समय रहते विद्यालय के प्रधानाचार्य तक पहुंचानी चाहिए, ताकि तय समय में उसे जमा किया जा सके।बोर्ड ने रचनाओं को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। लेख मौलिक और रचनात्मक होने चाहिए। नकल करके तैयार की गई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बनाई गई सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, जिन विद्यार्थियों की रचनाएं पहले ही 'सपनों की उड़ान' पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं, वे अगले तीन अंकों के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षकों को भी दिए गए उप-विषयों पर जानकारीपूर्ण, उपयोगी और रोचक लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शिक्षकों के लेखों की अधिकतम शब्द सीमा 1000 शब्द रखी गई है।सीबीएसई ने विद्यालयों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को दिए गए विषयों पर अपनी मौलिक रचनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। रचनाएं सूचना में बताए गए दिशा-निर्देशों और परिशिष्ट-ए में दिए गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए। विद्यालयों को यह जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों तक पहुंचानी है। किसी भी तरह की जानकारी या सवाल के लिए बोर्ड ने ईमेल पता भी दिया है।