नीट पीजी 2026: परीक्षा केंद्र पर कब तक मिलेगी एंट्री, क्या पहनकर जाएं? अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ लें दिशानिर्देश

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है ड्रेस कोड?

पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन हल्के, साधारण और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आधी आस्तीन वाली शर्ट या टी-शर्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।



अभ्यर्थियों को मोटे तलवे वाले जूते पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे जूतों को परीक्षा केंद्र पर अनुमति नहीं मिल सकती है।



महिला अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना होगा?

महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन पूरी आस्तीन या अधिक कढ़ाई वाले कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी गई है। प्रिंट वाली जींस से भी बचने को कहा गया है।



इसके अलावा कान की बालियां, नोज रिंग, कंगन, हार और नोज पिन जैसे आभूषण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाने दिए जाएंगे। साधारण और आरामदायक आधी आस्तीन वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।