एआईएपीजीईटी 2026: जयपुर केंद्र के प्रभावित अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एनटीए ने एआईएपीजीईटी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए 49 प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जयपुर में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण इन अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होगी। परीक्षा 1 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी।
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह प्रवेश पत्र उन 49 अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं, जो जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित हुए थे।
अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन की जरूरत होगी।
एआईएपीजीईटी की पुनर्परीक्षा कब और कहां होगी?
प्रभावित 49 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा 1 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा
|एआईएपीजीईटी 2026 पुन: परीक्षा
|तारीख
|1 सितंबर 2026
|परीक्षा का समय
|सुबह 10 बजे
|परीक्षा केंद्र
|राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जयपुर
|प्रभावित अभ्यर्थी
|49
एनटीए ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र पर ही निर्धारित समय के अनुसार पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा?
एनटीए के निर्देश के अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज और सामान भी साथ ले जाना होगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें और उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।
एआईएपीजीईटी पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- एआईएपीजीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अभ्यर्थी गतिविधि वाले भाग में ‘एआईएपीजीईटी-2026 प्रवेश पत्र’ लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज करें।
- विवरण जमा करें।
- प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए इसका प्रिंट निकाल लें।
बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण होगी दोबारा परीक्षा
यह पुनर्परीक्षा जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित हुए 49 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। इन अभ्यर्थियों को अब 1 सितंबर को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए एनटीए और एआईएपीजीईटी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
किसी तरह की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए एनटीए ने 011-40759000 और 011-69227700 फोन नंबर भी जारी किए हैं। अभ्यर्थी aiapget@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।
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