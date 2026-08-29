एआईएपीजीईटी 2026: जयपुर केंद्र के प्रभावित अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण होगी दोबारा परीक्षा

यह पुनर्परीक्षा जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित हुए 49 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। इन अभ्यर्थियों को अब 1 सितंबर को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।



अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए एनटीए और एआईएपीजीईटी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।



किसी तरह की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए एनटीए ने 011-40759000 और 011-69227700 फोन नंबर भी जारी किए हैं। अभ्यर्थी aiapget@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।