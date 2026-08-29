नीट पीजी: परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन पांच बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकती है परेशानी; देखें चेकलिस्ट
नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को एक पाली में होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र जाने से पहले प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और प्रतिबंधित सामान समेत 5 जरूरी चीजें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। यहां चेक लिस्ट दी गई है, जिसे अभ्यर्थियों को केंद्र पहुंचने से पहले जरूर देखना चाहिए।
विस्तार
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से नीट पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा के दिन किसी तरह की जल्दबाजी या जरूरी दस्तावेज भूलने से अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में परीक्षा केंद्र के लिए घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेना बेहतर होगा। अभ्यर्थी इन 5 बातों की चेकलिस्ट जरूर देख लें।
1. प्रवेश पत्र और पहचान पत्र रखें साथ
सबसे पहले अपना नीट पीजी 2026 प्रवेश पत्र जरूर जांच लें। इसके साथ वैध और मूल फोटो पहचान पत्र रखना जरूरी है। प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया होगी, इसलिए केवल प्रवेश पत्र लेकर न निकलें। जरूरी पहचान पत्र भी साथ रखें।
2. परीक्षा केंद्र का पता पहले देख लें
अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पूरे पते और स्थान की जांच पहले ही कर लें। परीक्षा के दिन केंद्र खोजने में समय न लगे, इसके लिए रास्ते और यात्रा के समय का पहले से अंदाजा लगा लेना बेहतर है। NBEMS भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह देता है।
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3. रिपोर्टिंग और प्रवेश का समय याद रखें
नीट पीजी 2026 के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रवेश सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए केवल परीक्षा शुरू होने के समय को ध्यान में रखकर घर से न निकलें। केंद्र तक पहुंचने, सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं के लिए पर्याप्त समय रखें।
4. परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित सामान न ले जाएं
घर से निकलते समय बैग और जेब एक बार जरूर जांच लें। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, घड़ी, ब्लूटूथ उपकरण, पेन ड्राइव, लिखित सामग्री, कागज, इरेजर और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। आभूषण, पर्स, बेल्ट और अन्य सामान पर भी प्रतिबंध हो सकता है। जरूरी नहीं कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के सामान रखने की व्यवस्था हो। इसलिए बेहतर है कि घर से ही केवल अनुमत सामान लेकर निकलें।
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5. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का समय पहले से तय करें
परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को अंतिम समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। रास्ते में यातायात या किसी अन्य कारण से देरी हो सकती है। इसलिए केंद्र पर पर्याप्त समय पहले पहुंचने की योजना बनाएं। याद रखें! परीक्षा के दिन तैयारी सिर्फ प्रश्नों की नहीं, समय और जरूरी दस्तावेजों की भी है।
|विवरण
|समय
|परीक्षा की तारीख
|30 अगस्त 2026
|परीक्षा का समय
|सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
|केंद्र पर प्रवेश शुरू
|सुबह 7 बजे
|प्रवेश बंद
|सुबह 8:30 बजे
|परीक्षा
|एक पाली में
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अभ्यर्थी परीक्षा से पहले क्या करें?परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसमें दिए गए केंद्र और निर्देशों की जांच कर लेनी चाहिए। जरूरी पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र भी तैयार रखें।
सबसे अहम बात, सुबह 8:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए घर से पर्याप्त पहले निकलना जरूरी है।
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