नीट पीजी 2026: 30 अगस्त को परीक्षा, एनबीईएमएस ने जारी की सख्त एडवाइजरी, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर पढ़ें

सावधान! परीक्षा केंद्र में भूलकर भी न ले जाएं ये वस्तुएं

बोर्ड ने प्रतिबंधित वस्तुओं को 7 मुख्य श्रेणियों में बांटा है:



1. स्टेशनरी का सामान (Stationery Items)

किसी भी तरह का लिखा या छपा हुआ कागज, नोट्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, रफ शीट आदि ले जाना सख्त मना है। (रफ काम के लिए जरूरी शीट परीक्षा हॉल के अंदर ही दी जाएगी)।



2. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस (Electronic Devices)

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कलाई घड़ी (डिजिटल व एनालॉग), स्मार्टवॉच, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर आदि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।



3. आभूषण और गहने (Ornaments)

किसी भी प्रकार की अंगूठी, कान की बाली, नथ, चेन, हार, पेंडेंट, ब्रेसलेट, बैज या ब्रोच आदि पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।



4. अन्य निजी वस्तुएं (Other Personal Items)

पर्स/वॉलेट, हैंडबैग, धूप का चश्मा, बेल्ट, टोपी, दस्ताने और एआई-सक्षम आधुनिक चश्मे पहनकर आने की अनुमति नहीं है।



5. खाने-पीने का सामान और पानी की बोतल (Eatable Items/Drinks)

कोई भी पैक या खुला खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक या घर से लाई गई पानी की बोतल अंदर नहीं ले जा सकते। सभी अभ्यर्थियों के लिए पानी की बोतलें परीक्षा केंद्र के अंदर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।



6. अनुचित साधन वाले उपकरण (Unfair Means Devices)

कोई भी ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल नकल या संदेश भेजने के लिए किया जा सके (जैसे गुप्त कैमरा, वायरलेस डिवाइस आदि) पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



7. नशीले पदार्थ और घातक वस्तुएं (Alcohol, Weapons & Sharp Objects)

शराब, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के प्रभाव में पाए जाने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा चाकू, कैंची, हथियार या कोई भी नुकीली वस्तु साथ लाना सख्त अपराध है।