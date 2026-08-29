बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं की अंकतालिका में अब नहीं लिखा जाएगा फेल? जानें क्या होगा नया बदलाव

बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की अंकतालिका में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार शिक्षा विभाग ने अंकतालिका से ‘फेल’ शब्द हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह ‘कौशल के लिए पात्र’ लिखा जाएगा। विभाग का मानना है कि परीक्षा में अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाना किसी विद्यार्थी की पूरी क्षमता या प्रतिभा को नहीं दर्शाता।

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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में प्रस्तावित बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।