नीट पीजी 2026: 2.73 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सवालों की संख्या घटी, पहले आते थे 200 प्रश्न, अब कितने होंगे?

इस बार 200 की जगह कितने सवाल पूछे जाएंगे?

नीट पीजी 2026 में सवालों की संख्या को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। डॉ. अभिजात शेठ ने बताया कि परीक्षा की अवधि में बढ़ोतरी नहीं की गई है।



हालांकि, अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक सवालों के जवाब देने का पूरा अवसर मिल सके, इसके लिए प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई है। यानी परीक्षा की अवधि पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इस बार प्रश्नपत्र में कुल 180 सवाल होंगे।