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नीट पीजी 2026: 2.73 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सवालों की संख्या घटी, पहले आते थे 200 प्रश्न, अब कितने होंगे?

Thu, 27 Aug 2026 07:20 PM IST
Akash Kumar एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Akash Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 07:20 PM IST
सार

नीट पीजी 2026 परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने अहम जानकारी दी है। परीक्षा में 2,73,183 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। 2,73,083 को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। इस बार प्रश्नों की संख्या भी घटाई गई है। पहले परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते थे।
 

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NEET PG 2026: 2.73 Lakh Candidates Registered, 180 Questions at 1,111 Centres
एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ - फोटो : Screengrab From ANI Video

विस्तार
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दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए तैयारियां अच्छी तरह की गई हैं और इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नीट पीजी 2026 में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे?

डॉ. अभिजात शेठ के अनुसार, नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 2,73,083 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। यानी पंजीकृत अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र मिल चुके हैं।

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इस बार 200 की जगह कितने सवाल पूछे जाएंगे?

नीट पीजी 2026 में सवालों की संख्या को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। डॉ. अभिजात शेठ ने बताया कि परीक्षा की अवधि में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

हालांकि, अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक सवालों के जवाब देने का पूरा अवसर मिल सके, इसके लिए प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई है। यानी परीक्षा की अवधि पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इस बार प्रश्नपत्र में कुल 180 सवाल होंगे।

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देशभर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं?

नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए देशभर में बड़े स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

  • परीक्षा केंद्र: 1,111
  • शहर: 338
  • पंजीकृत अभ्यर्थी: 2,73,183
  • प्रवेश पत्र जारी: 2,73,083
  • परीक्षा में सवाल: 180

परीक्षा की सुरक्षा पर क्या बोले एनएमसी अध्यक्ष?

एनएमसी अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की तैयारी की गई है। उन्होंने परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। उनके अनुसार, परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं।

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