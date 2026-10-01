एनसीईआरटी: स्कूल के बच्चे समझेंगे नई कर व्यवस्था, पहली बार 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया व्यक्तिगत आयकर

नई किताब में आयकर की स्लैब आधारित गणना

एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताब का नाम ‘अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड-पार्ट 2’ है। इसे मंगलवार को जारी किया गया। यह नई शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब छह महीने बाद जारी हुई है। किताब के पहले भाग को जून में जारी किया गया था।



एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी के अनुसार, अब कक्षा 9 के विद्यार्थी नई कर व्यवस्था के तहत वास्तविक स्लैब के आधार पर आयकर की गणना कर सकेंगे। इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक में इस तरह की गणना को शामिल करना पहली बार हुआ है।



किताब में कर भुगतान को केवल वित्तीय प्रक्रिया के तौर पर नहीं समझाया गया है। इसे नागरिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि करों का ‘ईमानदारी से और समय पर’ भुगतान करना हर नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

