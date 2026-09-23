एनएसपी छात्रवृत्ति 2026: अब एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स का फॉर्म भी भर सकेंगे छात्र, और क्या बदलाव हुए? जानें

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगर कोई छात्र कल्याण-आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है और बाद में योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है, तो उसे योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति से सिर्फ इस वजह से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह, योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र के लिए भी यह नियम लागू होगा।

विज्ञापन