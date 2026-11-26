राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आज, 26 नवंबर को जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया बंद कर देगी। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे रात 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। नियमित आवेदन की समयसीमा 22 नवंबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन का मौका दिया गया है।

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