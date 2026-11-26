एनआईओएस: पीडीपीईटी पूरक परीक्षा 2027 के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक मौका
एनआईओएस ने पीडीपीईटी (ओडीएल) 2017-19 बैच के पात्र और असफल शिक्षार्थियों के लिए अप्रैल-मई 2027 में होने वाली एक बार की पूरक परीक्षा की फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना विलंब शुल्क के 24 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। अंतिम तारीख 8 जनवरी 2027 है।
विस्तार
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने प्रारंभिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (PDPET) के ओडीएल 2017-19 बैच के असफल और पात्र शिक्षार्थियों के लिए एक बार की पूरक परीक्षा की पंजीकरण और परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा अप्रैल-मई 2027 सत्र में आयोजित होगी। पात्र शिक्षार्थी 25 नवंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 तक निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। एनआईओएस के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के फीस जमा करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2026 है।
संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल पीडीपीईटी (ओडीएल) 2017-19 बैच के असफल या पात्र शिक्षार्थियों के लिए है और केवल सैद्धांतिक विषय की परीक्षा पर लागू होगी। एनआईओएस ने इसे पात्र शिक्षार्थियों के लिए आखिरी अवसर भी बताया है।
परीक्षा शुल्क और तारीखें
एनआईओएस ने पंजीकरण और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तीन चरण तय किए हैं। नियमित समयसीमा के बाद आवेदन करने पर लागू विलंब शुल्क भी देना होगा।
|शुल्क जमा करने की अवधि
|विलंब शुल्क
|25 नवंबर से 24 दिसंबर 2026
|कोई विलंब शुल्क नहीं
|25 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027
|150 रुपये प्रति विषय
|4 जनवरी से 8 जनवरी 2027
|प्रति शिक्षार्थी कुल 1,600 रुपये विलंब शुल्क
परीक्षा के सैद्धांतिक पेपर की फीस 600 रुपये प्रति विषय है। इसके अलावा ऑनलाइन लेन-देन शुल्क के रूप में 70 रुपये देने होंगे। अंतिम चरण में 4 से 8 जनवरी तक परीक्षा शुल्क के साथ प्रति शिक्षार्थी 1,600 रुपये का एकमुश्त विलंब शुल्क लागू होगा।
केवल ऑनलाइन जमा होगी फीस
एनआईओएस ने कहा है कि परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म या ऑफलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पात्र शिक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरा करें। अंतिम तारीख 8 जनवरी 2027 है।
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