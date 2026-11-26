राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने प्रारंभिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (PDPET) के ओडीएल 2017-19 बैच के असफल और पात्र शिक्षार्थियों के लिए एक बार की पूरक परीक्षा की पंजीकरण और परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा अप्रैल-मई 2027 सत्र में आयोजित होगी। पात्र शिक्षार्थी 25 नवंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 तक निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। एनआईओएस के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के फीस जमा करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2026 है।

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