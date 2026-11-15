भारतीय तटरक्षक बल: सीजीईपीटी 2027 का प्रवेश पत्र जारी, 17-18 नवंबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) 2026 के तहत 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए प्रवेश पत्र जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकृत ईमेल और पासवर्ड की जरूरत होगी। प्रवेश पत्र आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा), यांत्रिक और स्वच्छताकर्मी-I के पदों पर चयन किया जाना है।

विवरण जानकारी भर्ती संगठन भारतीय तटरक्षक बल परीक्षा का नाम तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) भर्ती वर्ष 2026 भर्ती बैच 01/2027 और 02/2027 पद नाविक सामान्य ड्यूटी, नाविक घरेलू शाखा, यांत्रिक, स्वच्छताकर्मी-I प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 14 नवंबर 2026 प्रथम चरण की परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारियां चेक करनी चाहिए?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से देखना चाहिए। किसी भी जानकारी में गलती होने पर समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी है। प्रवेश पत्र में मुख्य रूप से ये जानकारियां दी गई होंगी:

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अभ्यर्थी का पूरा नाम।

अनुक्रमांक या पंजीकरण से जुड़ी जानकारी।

अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर।

परीक्षा की तारीख।

परीक्षा का समय और पाली।

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता।

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्धारित समय।

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश।

ध्यान दें: परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का समय और पहुंचने का समय प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार ही मान्य होगा।

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परीक्षा केंद्र पर कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?

भारतीय तटरक्षक बल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे। इन दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र पर परेशानी हो सकती है। अभ्यर्थियों को ये दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए:

प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति। मूल फोटो पहचान पत्र। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वाहन चलाने का लाइसेंस या पासपोर्ट ले जा सकते हैं। आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर से मिलती-जुलती दो हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन से पहले ही दस्तावेज तैयार रखें।

भारतीय तटरक्षक बल की परीक्षा कब होगी?

भारतीय तटरक्षक बल ने 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए प्रथम चरण की परीक्षा की तारीख निर्धारित कर दी है। परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। भर्ती के अगले चरणों का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है:

परीक्षा का चरण संभावित तारीख सीजीईपीटी प्रथम चरण 17 और 18 नवंबर 2026 सीजीईपीटी द्वितीय चरण फरवरी 2027 सीजीईपीटी तृतीय चरण (01/2027 बैच) मई 2027 की शुरुआत सीजीईपीटी तृतीय चरण (02/2027 बैच) अक्तूबर 2027 का मध्य

भारतीय तटरक्षक बल की परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा?

प्रथम चरण की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न देखने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा का पूरा प्रारूप इस प्रकार है:

विवरण जानकारी परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित कुल प्रश्न 100 कुल अंक 100 प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 परीक्षा की अवधि 1 घंटा प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी गलत उत्तर पर अंक कटौती नहीं

अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम कितने अंक जरूरी हैं?

प्रथम चरण की परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

श्रेणी न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग (यूआर) 40 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 40 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 40 अनुसूचित जाति (एससी) 35 अनुसूचित जनजाति (एसटी) 35

परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी इसमें नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। यदि परीक्षा का आयोजन अलग-अलग पालियों में किया जाता है, तो अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

भारतीय तटरक्षक बल का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे बताए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।